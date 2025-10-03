Naši Portali
NEMILOSRDNO TRPA

Trener najboljeg strijleca svijeta 'gura' ga u hrvatsku reprezentaciju: 'Bit ću po svim medijima ako ovo kažem'

Franko Kovačević
Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
03.10.2025.
u 15:10

Mislim za sebe da sam bio prosječan igrač. I bio sam dio španjolske reprezentacije. Počeo sam na Mallorci i prešao u Espanyol, koji je prosječna momčad, iskreno. Igrači koji su bili u reprezentaciji bili su u Manchester Cityju, Juventusu, Realu ili Barceloni. Ali ja sam bio tamo, među njima

Hrvatski napadač Franko Kovačević bio je glavni junak iznenađujuće pobjede svog Celja protiv favoriziranog AEK-a u prvom kolu Konferencijske lige. Slovenski sastav slavio je s 3:1 na svom terenu, a bivši napadač Hajduka i Rudeša bio je strijelac sva tri pogotka. Mrežu grčke momčadi tresao je u 34., 55. i 80. minuti dok je vodeći, ali na kraju utješni, pogodak za grčku momčad zabio Dereck Kutesa u sedmoj minuti.

Kovačević je ovim hat-trickom stigao do brojke od 20 golova ove sezone u samo 16 nastupa, a ima i jednu asistenciju u slovenskom prvenstvu. 26-godišnji hrvatski napadač je i za dva pogotka nadmašio dosadašnji učinak Harryja Kanea koji je ove sezone zabio 18 golova i tako postao najbolji strijelac svijeta u aktualnoj sezoni. Postigao je četiri pogotka u četiri utakmice kvalifikacija za Europsku ligu, još tri je dodao u tri kvalifikacijske utakmice za Konferencijsku ligu, a ima i deset pogodaka u osam nastupa u slovenskoj ligi.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Nakon utakmice novinari su upitali njegovog trenera, Španjolca Alberta Rieru, može li se Kovačević nadati pozivu u hrvatsku reprezentaciju 

- Sutra ću biti po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije. Ako govorimo o igraču iz treće lige, onda je nemoguće da dobiješ poziv u reprezentaciju i reći ću ti "slušaj, zaboravi, to je nemoguće". Ali Franko igra na razini na kojoj može vjerovati, nadati se, nastaviti naporno raditi, nastaviti raditi ono što mu je posao - zabijati golove. Je li teško (dobiti poziv u reprezentaciju Hrvatske)? Naravno da je teško. Ali kad se probudiš, imaš motivaciju. Zašto ne? Zašto ne reprezentacija? - započeo je Riera

 - Što se mene tiče, ja ću ga gurati naprijed. Ima želju. A kada ga i vi novinari budete gurali u prvi plan, kada budete pisali o hat-tricku, o njegovoj gladi za postizanjem golova, o tome kako traži loptu od suigrača, također o tome koliko dobro brani... Ako nakon toga ne bude u reprezentaciji, možemo razmišljati o tome da mu damo slovensku putovnicu -  kroz smijeh je završio monolog španjolski stručnjak.

Dodao je i kako poziv u reprezentaciju mora biti motivacija svakom igraču, a kao savršen primjer dao je, sebe - Dolazim iz zemlje u kojoj možete zamisliti što znači biti dio reprezentacije. Mislim za sebe da sam bio prosječan igrač. I bio sam dio španjolske reprezentacije. Počeo sam na Mallorci i prešao u Espanyol, koji je prosječna momčad, iskreno. Igrači koji su bili u reprezentaciji bili su u Manchester Cityju, Juventusu, Realu ili Barceloni. Ali ja sam bio tamo, među njima - priča Riera:

- Ovdje u Celju možda će mu biti teško dobiti poziv, ali neka nastavi, izbacit ću ga u klub više razine. A kad bude tamo, možda će dobiti poziv. Ali ponavljam: Igrači moraju sanjati o ovome svako jutro kad se probude i dođu na moj trening. Jer mogu vidjeti da prije svakog treninga pričam o takvim stvarima. O motivaciji, ne samo u nogometu, nego općenito u životu.

