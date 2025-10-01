Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Senzacija

U Hajduku su ga odbacili, a sad je najbolji strijelac svijeta! Niti Harry Kane nije efikasniji

Franko Kovačević
Foto: Pixsell
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 14:20

Kada se u obzir uzmu sve lige svijeta i nacionalna te internacionalna kup natjecanja, jedino su još sjajni Harry Kane te dvojica nogometaša iz lige Portorika ostvarila jednak učinak u sezoni 2025./26.

Franko Kovačević (26) ove sezone u Celju igra nogomet života. U posljednje četiri utakmice slovenske Prve lige postigao je šest pogodaka, čime je postao prvi topnik lige - ali i svijeta. Naime, uključujući i europske utakmice, 26-godišnjak iz Križevaca je ove sezone za Celje nastupio 15 puta i pritom zabio 17 golova.

Kada se u obzir uzmu sve lige svijeta i nacionalna te internacionalna kup natjecanja, jedino su još sjajni Harry Kane te dvojica nogometaša iz lige Portorika ostvarila jednak učinak u sezoni 2025./26.

Celje će sutra od 21 sat na otvaranju ligaške faze Konferencijske lige ugostiti AEK. U slučaju da zabije Grcima, nekadašnji član mlađih selekcija Rijeke i Hajduka s 18 pogodaka (ili više) osamostalio bi se na vrhu liste najboljih strijelaca svijeta ove sezone.
Kovačevićev put do ove razine bio je sve samo ne lagan. Još kao kadet Rijeke privukao je pozornost velikih europskih klubova, među kojima je bio i Bayern, no umjesto bavarskog giganta, koji ga je htio dovesti u juniorsku momčad, odlučio je prihvatiti poziv Hajduka. Na Poljudu je upisao svega 10 nastupa, a dolaskom Siniše Oreščanina pao je u drugi plan i početkom 2019. potražio novi izazov u Rudešu.

Slijedile su brojne stanice – druga momčad Hoffenheima, američki Cincinnati, ciparski Pafos, slovenske Domžale, njemački Wehen te južnokorejski Gangwon. Na svakoj od tih adresa Kovačević je skupljao iskustvo, brusio svoj napadački instinkt. Činilo se da će njegova karijera ostati u sjeni neispunjenog potencijala, no ovog ljeta sve se promijenilo.
Dolaskom u Celje pronašao je pravu sredinu i u potpunosti eksplodirao. Njegovi golovi nose vodeću momčad slovenskog prvenstva, a on sam uživa status prave zvijezde lige. Ako 26-godišnji napadač nastavi u ovakvom ritmu, pitanje je trenutka kada će na njegovu adresu stići ponude iz jačih europskih klubova. Možda i iz Hajduka...

Dok u Splitu godinama tragaju za pouzdanim strijelcem osim Marka Livaje, bivši igrač Hajduka zabija i dominira po slovenskim travnjacima. Nastavi li ovim tempom, Celje bi mu moglo postati tek usputna stanica prema još većem transferu i iskoraku na veliku europsku scenu.

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'
Ključne riječi
Celje HNK Hajduk Franko Kovačević

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Spalathos
Spalathos
14:58 01.10.2025.

Da je ostao kod nas u Hajduka ne bi postao to što je danas.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još