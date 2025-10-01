U Hajduku su ga odbacili, a sad je najbolji strijelac svijeta! Niti Harry Kane nije efikasniji

Franko Kovačević (26) ove sezone u Celju igra nogomet života. U posljednje četiri utakmice slovenske Prve lige postigao je šest pogodaka, čime je postao prvi topnik lige - ali i svijeta. Naime, uključujući i europske utakmice, 26-godišnjak iz Križevaca je ove sezone za Celje nastupio 15 puta i pritom zabio 17 golova.

Kada se u obzir uzmu sve lige svijeta i nacionalna te internacionalna kup natjecanja, jedino su još sjajni Harry Kane te dvojica nogometaša iz lige Portorika ostvarila jednak učinak u sezoni 2025./26.

Celje će sutra od 21 sat na otvaranju ligaške faze Konferencijske lige ugostiti AEK. U slučaju da zabije Grcima, nekadašnji član mlađih selekcija Rijeke i Hajduka s 18 pogodaka (ili više) osamostalio bi se na vrhu liste najboljih strijelaca svijeta ove sezone.

Kovačevićev put do ove razine bio je sve samo ne lagan. Još kao kadet Rijeke privukao je pozornost velikih europskih klubova, među kojima je bio i Bayern, no umjesto bavarskog giganta, koji ga je htio dovesti u juniorsku momčad, odlučio je prihvatiti poziv Hajduka. Na Poljudu je upisao svega 10 nastupa, a dolaskom Siniše Oreščanina pao je u drugi plan i početkom 2019. potražio novi izazov u Rudešu.

Slijedile su brojne stanice – druga momčad Hoffenheima, američki Cincinnati, ciparski Pafos, slovenske Domžale, njemački Wehen te južnokorejski Gangwon. Na svakoj od tih adresa Kovačević je skupljao iskustvo, brusio svoj napadački instinkt. Činilo se da će njegova karijera ostati u sjeni neispunjenog potencijala, no ovog ljeta sve se promijenilo.

Dolaskom u Celje pronašao je pravu sredinu i u potpunosti eksplodirao. Njegovi golovi nose vodeću momčad slovenskog prvenstva, a on sam uživa status prave zvijezde lige. Ako 26-godišnji napadač nastavi u ovakvom ritmu, pitanje je trenutka kada će na njegovu adresu stići ponude iz jačih europskih klubova. Možda i iz Hajduka...

Dok u Splitu godinama tragaju za pouzdanim strijelcem osim Marka Livaje, bivši igrač Hajduka zabija i dominira po slovenskim travnjacima. Nastavi li ovim tempom, Celje bi mu moglo postati tek usputna stanica prema još većem transferu i iskoraku na veliku europsku scenu.