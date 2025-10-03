ANKETA Tko će zabiti najviše golova ove sezone: Kane, Mbappé ili Haaland?

Utrka za osvajača Zlatne kopačke već se u ovoj fazi sezone polagano počinje profilirati. Naravno, sezona je još duga, mnogi su tu igrači koji mogu imati eksplozivnu formu i nadoknaditi zaostalo, ali to nikome neće biti jednostavan zadatak. Harry Kane, Kylian Mbappé i Erling Haaland već su poprilično pobjegli svojoj konkurenciji u natjecanju u kojem se boduju isključivo golovi u nacionalnim prvenstvima.

Službena ljestvica za Zlatnu kopačku još uvijek nam ne daje pravu sliku. Na prvim mjestima tih ljestvica igrači su poput prvoplasiranog Kaspera Høgha iz norveškog Bodo/Glimta (16 golova, 24 boda) ili drugoplasiranog Darka Lemajića iz latvijskog RFS-a (23 gola, 23 boda).

Na prvih šest mjesta nalaze se igrači iz norveške, švedske i latvijske lige, no one su u poodmaklim fazama sezone. U norveškoj ligi odigrana su 23 kola, u švedskoj ligi 25 kola, a u latvijskoj 31 kolo, dok smo kod 'liga petice' tek negdje na šestom-sedmom kolu. Isto tako, golovi se zbog ligaškog koeficijenta u 'ligama petice' množe s dva, u idućih deset liga se množe s jedan i pol, a u preostalim ligama se množe s jedan, dakle ostaju isti. Zbog tog množenja s dva se fokusiramo isključivo na igrače iz liga petice.

Već su tu igrači poput Kanea, Haalanda i Mbappéa u prednosti, a zapravo su već u uvodnoj fazi sezone sva trojica došla u top 15 ove ljestvice. Najbolje na sedmom mjestu (ali efektivno prvom) stoji Harry Kane koji za Bayern ima suludi ligaški učinak od deset golova u pet utakmica te ukupno 20 bodova, tek četiri manje od lidera ove ljestvice Høgha. Na 13. mjestu se nalazi Erling Haaland sa 16 bodova, odnosno osam golova iz šest utakmica, a na 14. mjestu Mbappé s istim brojem bodova, 16, ali s osam golova u sedam utakmica.

Idući najbolji u ligama petice iza ove tri zvijeri je mladi Turčin iz Eintracht Frankfurta, Can Uzun, koji ima pet golova u pet nastupa te na kraju 10 bodova, što dovoljno govori koliko Kane, Haaland i Mbappé odskaču. Deset bodova ima i fenomenalni Hrvat u dresu Celja Franko Kovačević koji je u slovenskoj ligi na deset golova u osam nastupa, no kao što smo već rekli, Franko neće biti u ovoj utrci budući da se golovi u slovenskoj ligi množe samo s jedan, a u ligama petice s dva. Morao bi zabiti dvostruko više ligaških golova od Kanea. Budući da Englez ove sezone s ovakvim početkom sigurno cilja barem na brojku od 40 u Bundesligi, jasno je kao dan da je udvostručiti Kaneove golove nemoguća misija.

Kad proširimo njihove učinke na sva natjecanja, onda dolazimo do možda još i impresivnijih brojki. Kane za Bayern u svim natjecanjima ima 17 golova u devet utakmica, Mbappé za Real ima 13 golova u devet utakmica, a Haaland za City ima 11 golova u osam utakmica. Sva trojica su na vidno iznad prosjeka od gola po utakmici, dok je Kane vrlo blizu suludo visokog prosjeka od dva po utakmici (točno 1,89).

Primjerice, već spomenuti Franko Kovačević koji je postao viralan jer je na ljestvicama ispred svih ovih aktera za ovosezonski učinak u svim natjecanjima, svojih 20 golova je zabio u 16 utakmica, što je i dalje jako impresivno (1,25 po utakmici), ali isto tako daje dodatan uvid u to koliko je Kaneov učinak od 17 golova u devet utakmica izvan svake pameti.

Kad bismo uz sve ovo dodali učinak u reprezentaciji te asistencije, Kane u je u 11 utakmica 21 put direktno sudjelovao u golu (18 golova, tri asistencije), Haaland 20 puta u 10 utakmica (17 golova, tri asistencije), a Mbappé 17 puta u 11 utakmica (15 golova, dvije asistencije). Idući najbolji u tom pogledu među igračima iz liga petice je Bayernov Michael Olise, čiji je zbroj golova i asistencija 12 u 11 utakmica.

Dakle, trenutačno vlada dojam da će se Kane, Haaland i Mbappé boriti za ovaj prestižni individualni trofej koji brani upravo Mbappé . Zapravo se u ovoj konkurenciji radi o tri posljednja osvajača Zlatne kopačke. Mbappé ju je osvojio za sezonu 2024./2025. s 31 golom (62 boda), Kane ju je osvojio u sezoni 2023./2024. s 36 golova (72 boda), a s istim tim učinkom je osvajač za sezonu 2022./2023. bio Haaland. To je za svakoga od njih ujedno i jedina Zlatna kopačka u karijeri, tako da nas vrlo vjerojatno očekuje intrigantan troboj u lovu na drugu.