Trener mi je smiren, čak ponekad možda i previše, ali pun znanja

Beranrd Bakonji, hrvatski odbojkaški reprezentativac, dvometraš i organizator igre, koji krajem mjeseca puni 28 godina, od ove je sezone član aktualnih prvaka Hrvatske, momčadi Murse Osijek.

Bernard je, nakon matičnog Siska, najprije stigao u zagrebačku Mladost, koja mu je nakon pet godina skupljanja iskustva poslužila kao odskočna daska za inozemstvo. Nakon Španjolske, Slovenije i Rumunjske stigao je kao prvi tehničar u Osijek, u kojem se, kaže, odlično snašao.

- Nije ni bilo potrebe za nekim posebnim prilagodbama. Osijek kao grad dobro sam poznavao i ranije, često sam tu igrao, ali i duže boravio na pripremama s reprezentacijom Hrvatske.

Također, znao sam gotovo sve suigrače jer su nam se karijere preplitale, tako da doista nije bilo nikakvih problema. Jedino mi je zapravo trener bio novi, Siniša Gavrančić, no i s njim sam vrlo brzo ‘kliknuo’, možda i zato što je i on nekada igrao na mojoj poziciji pa mi puno toga može pokazati.

Smiren je, čak ponekad možda i previše, pun znanja, tako da mislim da ćemo svi još itekako napredovati kao momčad.

U domaćoj SuperSport Superligi Osječani su trenutačno drugoplasirani sa skorom 4–1. Jedini poraz doživjeli su od Mladosti.

- Zapravo dva poraza, jer smo izgubili od njih i u MEVZA kupu. To nas ‘boli’, jer tada nismo bili na svom nivou. Do sada smo imali dosta oscilacija, što je možda posljedica toga što smo se relativno kasno okupili kao tim, ali i činjenice da u klubu nisu uspjeli realizirati sve željene dolaske igrača, ponajprije srednjih blokera.

No, iz dana u dan izgledamo sve bolje, uigraniji smo i mislim da ćemo na kraju domaće sezone ponovno biti mi i Mladost u borbi za trofeje.

Osječani su odigrali prvi susret drugog kruga kvalifikacija za CEV Ligu prvaka i tijesno izgubili u Gradskom vrtu od Levskog iz Sofije 2:3. Specifičnost tog susreta bila je što nijedna momčad ni u jednom setu nije imala prednost veću od tri poena.

- Bila je to rezultatski vrlo stresna utakmica u kojoj smo odigrali jako dobro. Čak bih rekao da nam je to do sada najbolja partija u sezoni.

Pokazali smo da se možemo nositi s ozbiljnim europskim suparnicima i to nam daje nadu da i u uzvratu probamo odigrati na istom nivou. Mislim da u Sofiji nismo bez šansi za prolaz dalje.

Oni su nas, stekao se dojam, možda čak malo i podcijenili, tako da sam siguran da je sada puno veći pritisak na njima - rekao je na kraju Bernard, istaknuvši kako je u Osijek stigao s visokim ambicijama:

- Da nemam visoke ambicije, ne bih ni dolazio. Želim osvajati prva mjesta i mislim da Mursa ima kvalitetu za to.