Poslušaj
PRIMERA

Podjela bodova u dvoboju Ovieda i Espanyola

LaLiga - Espanyol v FC Barcelona
BRUNA CASAS/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 23:12

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu

Pobjednika nije bilo u posljednjem ogledu 27. kola španjolske La Lige, u Barceloni su nogometaši Espanyola i Ovieda odigrali 1-1.

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Gosti su poveli već u osmoj minuti golom Reine, dok je u 36. izjednačio Kike Garcia. Nastavila se time kriza i niz loših rezultata Espanyola koji je u nastavku dvoboja pritiskao, ali nije na pravi način zaprijetio i do kraja slomio fenjeraša s ljestvice.

Espanyol je i dalje sedmi na ljestvici. Oviedo je ostao posljednji te ima četiri boda manje od pretposljednjeg Levantea.
Ključne riječi
Primera Espanyol Real Oviedo

