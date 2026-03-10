Nexe protiv Hannovera za nastavak europske priče

Rukometaši Nexe Našica danas u Našicama (18.45 sati) igraju posljednju utakmicu u skupini drugog kruga EHF European League. Suparnik je njemački Hannover-Burgdorf, koji je kolo prije kraja natjecanja po skupinama osigurao prvo mjesto i izravan plasman u četvrtfinale. Našičani se, pak, bore za drugo ili treće mjesto kako bi izborili doigravanje za četvrtfinale. Pobjeda nad Hannoverom donijela bi im drugo mjesto, dok bi osvajanje boda vjerojatno značilo treću poziciju. Nexe može proći dalje i u slučaju poraza. Naime, tada se ne smije dogoditi da Kadetten Schaffhausen i GOG Gudme odigraju neriješeno u Švicarskoj. U slučaju istog broja bodova, Nexe je bolji od danske momčadi GOG-a, dok bi u slučaju istog broja bodova s Kadettenom Našičani morali izgubiti kod kuće s čak 14 pogodaka razlike.

U Našicama vjeruju kako Hannover neće nastupiti s najjačim sastavom te da će dio igrača čuvati za njemačko prvenstvo, gdje ih čeka gust raspored i teške utakmice. Bilo bi sjajno kada španjolski trener na klupi njemačke momčadi, Juan Carlos Pastor, ne bi u igru uvodio svoje najveće zvijezde, Uščinsa i Fischera. U slučaju prolaska dalje, Nexe bi za ulazak u četvrtfinale igrao protiv RK Vardara, koji vodi naš trener Ivan Čupić, ili SL Benfice, ovisno o tome koje će mjesto zauzeti u svojoj skupini.

Dobra vijest za Našičane je što se u momčad vraća Tin Lučin, hrvatski reprezentativac.