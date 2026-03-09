Naši Portali
vraća se!

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila velike vijesti iz privatnog života, evo što je najavila

Foto: Instagram
09.03.2026.
u 18:15

Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'", rekla je Grabar-Kitarović

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je svoje nove planove. Naime, Kolinda je u intervjuu za Novi list otkrila da planirati graditi kuću na Grobniku, na zemljištu koje joj je darovao otac. Istaknula je da joj posljednjih godina sve više znači povratak u rodni kraj, unatoč brojnim međunarodnim obvezama i čestim putovanjima. "Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'", rekla je Grabar-Kitarović te naglasila da su Rijeka i Grobnik za nju puno više od mjesta na karti - to je kraj kojemu istinski pripada.

"Koliko god putovala i koliko god moj život bio vezan uz međunarodne obveze, Grobnišćina i Rijeka za mene su mjesto duboke pripadnosti", kazala je. Dodala je da joj povratak među ljude koji je znaju još iz vremena prije politike vraća osjećaj ravnoteže. "Tamo vas ne gledaju kroz funkcije i titule. Poznaju vas odavno i pamte iz nekih sasvim drugih vremena", objasnila je. "Rijeka i Grobnik uvijek me podsjete na jednu važnu istinu: čovjek može proći pola svijeta, razgovarati s najmoćnijima i sudjelovati u najvažnijim razgovorima, ali nema ničega što može zamijeniti povratak tamo gdje pripada. Svijet čovjeku može proširiti vidike, ali dom mu daje dubinu."

Podsjetimo, Grabar-Kitarović je nedavno nasmijala svoje pratitelje na Facebooku objavom o kreativnoj maškaranoj grupi s Grobnika, njezinog rodnog kraja, koja je na lokalnoj manifestaciji Balinjerada odlučila rekreirati njezin nedavni polarni skok na Antarktici. Grupa je, kako je sama Kolinda napisala, do najsitnijih detalja uprizorila "ozbiljnu Grajsku ekspediciju" od improviziranog broda i jakne, preko konopa oko pasa, pa sve do prepoznatljive kape s hrvatskim kockicama. Posebnu pažnju privukla je rekreacija same "Kolinde", za koju bivša predsjednica priznaje da joj je gotovo bila i ljubomorna jer, kako kaže, izgleda odlično.

"Kad mi je brat sinoć poslao ovo, toliko sam se nasmijala da sam je morala podijeliti i s vama", napisala je Grabar-Kitarović, dodavši da je i sama razmišljala o skoku u more s kapom, ali je odustala jer se bojala da bi mogla ostati plutati na površini. U objavi je posebno naglasila važnost maškara u tradiciji Grobnišćine i cijelog kraja, istaknuvši kako se ondje ništa ne radi napola - ni šala, ni fešta, ni smijeh. Upravo u toj kombinaciji satire, mašte i dobre namjere vidi pravu ljepotu maškaranja. "Kad se ljudi mogu našaliti i na tvoj račun, a ti se tome možeš od srca nasmijati - onda znaš da je sve kako treba biti", poručila je bivša predsjednica, zaključivši kako u njihovim krajevima čovjek vrijedi po tome koliko se zna našaliti na vlastiti račun, a predsjednica po tome koliko je dobra maškara od nje napravljena. Objavu je završila porukom "Živile maškare, živjela Grobnišćina", uz želju da smijeh i dalje povezuje ljude, bez obzira gdje se nalazili.

grobnik Kuća Kolinda Grabar-Kitarović showbiz

Komentara 2

Avatar Karl_Habsburg
Karl_Habsburg
19:52 09.03.2026.

Opet vam plaćaju članke ...

Avatar IvanR
IvanR
19:05 09.03.2026.

Instalirana poslušnica bila.

