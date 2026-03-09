Naši Portali
SERIE A

Lazio u posljednjoj minuti došao do pobjede: Bašić nije nastupio

Serie A - Juventus v Lazio
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 22:57

Lazio se pomaknuo na deseto mjesto ljestvice, dok je Sassuolo poziciju ispred

U posljednjem susretu 28. kola talijanske Serie A nogometaši Lazija su golom u sudačkoj nadoknadi pobijedili Sassuolo s 2-1.

Lazio je ekspresno poveo, već u drugoj minuti suparničku mrežu je naciljao Maldini. Na odgovor Sassuola se nije čekalo predugo pa je Lauriente izjednačio u 35. minuti. Kada se činilo da će se plijen podijeliti Lazio je ipak došao do pogotka vrijednog tri boda, u 92. minuti.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Vrlo loše je reagirao vratar Sassuola Muric koji je bespotrebno istrčao. Do lopte je prije došao Marušić i glavom pogodio za slavlje Lazija. Zbog ozljede za Rimljane niti ovaj put nije igrao hrvatski igrač Toma Bašić.

Lazio se pomaknuo na deseto mjesto ljestvice, dok je Sassuolo poziciju ispred.
