Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREKID SURADNJE

Sad je službeno: Talijani povukli radikalan potez, Ivan Jurić više nije trener Atalante

UEFA Champions League - Olympique de Marseille v Atalanta
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.11.2025.
u 17:27

Samo pet mjeseci nakon što je preuzeo klupu talijanskog prvoligaša, Ivan Jurić smijenjen je s pozicije trenera Atalante. Odluka uprave kluba uslijedila je nakon niza razočaravajućih rezultata, a kap koja je prelila čašu bio je uvjerljiv domaći poraz

Ono o čemu se nagađalo posljednjih dana, dobilo je i službenu potvrdu. Hrvatski nogometni stručnjak Ivan Jurić više nije trener talijanskog prvoligaša Atalante. Nakon sastanka s klupskom upravom u trening-kampu Zingonia, koji je uslijedio nakon dva uzastopna prvenstvena poraza, klub iz Bergama odlučio je prekinuti suradnju. U kratkom priopćenju objavljenom na službenim stranicama, Atalanta je potvrdila smjenu. "Atalanta B.C. objavljuje da je Ivan Jurić razriješen dužnosti trenera prve momčadi zajedno sa svojim najbližim suradnicima, a to su Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić i Michele Orecchio. Klub zahvaljuje Ivanu Juriću i njegovom stožeru na uloženom trudu te im želi sve najbolje u budućnosti", stoji u službenoj objavi koja je označila kraj kratkotrajne i neuspješne epizode hrvatskog trenera na klupi "La Dee".

Presudan za ovakvu odluku uprave bio je težak domaći poraz od Sassuola proteklog vikenda, kada su gosti slavili s uvjerljivih 3:0. Taj je rezultat bio kap koja je prelila čašu strpljenja i jasan pokazatelj da momčad ne ide u željenom smjeru. Jurić je Atalantu preuzeo u lipnju, no njegov mandat trajao je svega pet mjeseci. U tom je razdoblju vodio momčad u ukupno 15 službenih utakmica, no rezultati u Serie A bili su daleko ispod očekivanja. U 11 prvenstvenih kola, Atalanta je pod njegovim vodstvom ostvarila samo dvije pobjede, uz čak sedam neriješenih rezultata i dva poraza. S osvojenih 13 bodova, klub se u trenutku smjene nalazio na skromnom 13. mjestu ljestvice, što je pozicija koja ne zadovoljava ambicije kluba koji je posljednjih godina redovito konkurirao za europska natjecanja.

Dolazak Jurića u Bergamo bio je popraćen velikim očekivanjima. Njegov prepoznatljiv stil igre, koji se temelji na visokom presingu i iznimnoj fizičkoj spremi, činio se kao idealan nastavak filozofije koju je godinama gradio njegov prethodnik Gian Piero Gasperini. Međutim, Jurićeva vizija nogometa nije zaživjela na pravi način. Momčad je djelovala neuvjerljivo, a unatoč velikom broju remija, nedostajalo je pobjedničkog mentaliteta i sposobnosti da se utakmice privedu kraju u vlastitu korist. Talijanski mediji, poput ugledne La Gazzetta dello Sport, već su tjednima analizirali probleme u igri Atalante, ističući manjak efikasnosti u napadu i neuobičajenu ranjivost u obrani.

Uprava kluba nije dugo čekala s reakcijom, a kao najizgledniji kandidat za Jurićevog nasljednika spominje se Raffaele Palladino, mladi talijanski stručnjak koji je prethodno vodio Monzu. Pred novim trenerom bit će težak zadatak stabilizacije momčadi i povratka na pobjedničke staze kako bi se spasilo što se spasiti da od sezone koja je krenula u potpuno pogrešnom smjeru. Za Ivana Jurića, ovo je još jedan neslavan kraj na klupi nekog talijanskog kluba, a brzi otkaz u Atalanti zasigurno predstavlja jedan od najvećih udaraca u njegovoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri.
Ključne riječi
Serie A Atalanta Ivan Jurić

Komentara 2

Pogledaj Sve
KA
kanđija
17:52 10.11.2025.

Tako se radi u pravim klubovima. Ne kilavi se kao u Dinamu...

Avatar Banana man
Banana man
17:37 10.11.2025.

jel to novi trener dinama? ako je lud doći će

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja