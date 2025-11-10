Naši Portali
OTVORENA SPOMEN-SOBA

Dalić i Kustić bili na Trpinjskoj cesti: 'Naš ponos i zahvalnost braniteljima nikad neće oslabiti'

HNK Rijeka
VL
Autor
vecernji.hr
10.11.2025.
u 16:13

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić predvodio je delegaciju krovne organizacije hrvatskog nogometa na svečanom otvaranju spomen-sobe Trpinjska cesta

U delegaciji HNS-a bili su i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, dopredsjednici Ante Vučemilović Šimunović i Davor Ivić te članovi Izvršnog odbora Josip Kuterovac i Darko Raić Sudar, koji su odali počast herojima Trpinjske ceste i posjetili mjesto na kojem su, tijekom opsade grada, agresoru naneseni veliki gubici.

Spomen-soba Trpinjske ceste nalazi se na Trpinjskoj cesti u Vukovaru, gdje je bilo zapovjedništvo 3. bojne 204. brigade Hrvatske vojske. U njoj će biti označeno i mjesto gdje je doneseno tijelo general-bojnika Blage Zadre, kao i prostorija gdje je general Zadro boravio sa svojim suborcima. U spomen-sobi bit će izloženi dijelovi opreme i naoružanja koje su posjedovali i koristili branitelji Trpinjske ceste, a u prostoru će se nalaziti i mala kino dvorana.

“Izuzetna je čast biti na svečanom otvaranju spomen-sobe Trpinjska cesta i još jednom odati priznanje i zahvalnost svim onim hrabrim ljudima koji su branili Vukovar, od kojih su mnogi dali svoje živote u obrani domovine. Prošlo je puno godina, ali naš ponos i zahvalnost braniteljima za žrtvu koju su podnijeli nikad neće oslabiti. Drago mi je da je Hrvatski nogometni savez dao financijsku podršku ovom projektu, to je najmanje što smo mogli napraviti za sve pale branitelje i njihove obitelji koji su preživjeli opsadu Vukovara i sve strahote koje su prolazili u tim najtežim trenucima. Uvjeren sam da će ova spomen-soba zauvijek čuvati uspomenu na najvažnije trenutke hrvatske povijesti, svima onima koji su to izravno proživljavali, a pogotovo generacijama koje dolaze”, rekao je Marijan Kustić.
Zlatko Dalić Marijan Kustić trpinjska cesta

Kupnja