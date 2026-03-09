Naši Portali
FA KUP

Ždrijeb spojio favorite već u ranoj fazi: Izvučeni parovi četvrtfinala FA kupa

VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 23:42

Arsenal, vodeći sastav Premier lige, gostovat će kod drugoligaša Southamptona, dok će Chelsea na domaćem terenu dočekati Port Vale

Održan je ždrijeb četvrtfinala engleskog FA kupa, a apsolutno najzanimljivija utakmica tog dijela natjecanja bit će ogled na Etihad stadionu između nogometaša Manchester Cityja i Liverpoola.

Arsenal, vodeći sastav Premier lige, gostovat će kod drugoligaša Southamptona, dok će Chelsea na domaćem terenu dočekati Port Vale, najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela FA kupa. Leeds još uvijek čeka svog suparnika, gostovat će kod West Hama ili Brentforda.

Utakmice će se igrati 4. i 5. travnja.

FA kup, četvrtfinalni parovi:

Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Manchester City - Liverpool

West Ham ili Brentford - Leeds
Manchester City Liverpool FA Kup

