NIJE MOGAO BITI FOKUSIRAN

Trener Hajduka nakon još jedne sezone bez trofeja priznao: Puno energije sam gubio na druge stvari

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
23.05.2026.
u 16:22

Hajduk je sezonu završio uvjerljivom pobjedom (6:3) na Poljudu protiv Vukovara, dok je Osijek na Opus Areni s 2:0 bio bolji od Slaven Belupa

Čak devet pogodaka postignuto je na Poljudu u dvoboju posljednjeg, 36. kola HNL-a, nogometaši splitskog Hajduka od sezone su se oprostili uvjerljivom pobjedom 6:3 protiv Vukovara 1991. Poveli su gosti golom Lovre Banovca u drugoj minuti, a Hajduk je uzvratio pogocima Roka Brajkovića u devetoj i Michelea Šege u 16. minuti. Na 2:2 poravnao je Jakov Gurlica u 19., dok je Šego vratio Hajduk u vodstvo 3:2 golom u 26. minuti.

U drugom dijelu Hajduk je brzo suparniku pobjegao na nedostižnu prednost. Prvo je Banovec zabio autogol u 54. minuti, potom je Adam Huram u 56. bio strijelac za 5:2, dok je Iker Almena u 67. minuti pogodio s bijele točke za 6:2. Na samom kraju, u prvoj minuti sudačke nadoknade, Jakov Puljić je realizirao jedanaesterac za konačnih 6:3.

- Imali smo puno mladih igrača, pa smo bili malo nervozni. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, ali u nekim stvarima smo bili slabi, ali to je normalno s obzirom na mladost. Svi su se borili i to je ono što me čini sretnim. Lijepo je ovako završiti sezonu. Osvojili smo 68 bodova, mislim da je to dobro - započeo je Garcia.

Hajduk je ove sezone skupio pet bodova više bodova nego u prošloj, ali je zaostatak za Dinamom ogroman.

- Mislim da smo bili dosljedni po pitanju bodova, osim posljednjeg dijela prvenstva. Nismo mogli pratiti Dinamo, ali bili smo daleko iznad Rijeke. U Kupu smo ispali na težak način, mislim da smo zaslužili proći. Nismo imali sreće u nekim trenucima, ali uvijek nas je bilo lijepo gledati. Puno igrača je bilo na terenu. Izgubio sam puno energije na stvari koje nikakve nemaju veze s nogometom. Zadovoljan sam, ali uvijek imaš osjećaj da možeš više. Imamo kvalitetu, ali očito je da nam nedostaje mnogo stvari. Nekad to uspijemo sakriti tako što imamo mnogo kontrole u utakmici. Nedostaje nam fizika, mentalitet i takve stvari koje su nepopularne. To je stvarnost - rekao je Garcia.

Urugvajski stručnjak upitan je i kakav će Hajduk biti iduće sezone.

- U takvom smo trenutku da ne znamo što očekivati. Očekujem stvari koje se nisu dogodile ove sezone. Prvo što očekujem je to da se promijeni mentalitet. Trebamo biti momčad i to je to. Bila je teška sezona, imat ćemo pripreme i trebale bi početi oko 15.6. Imamo sportskog direktora koji ima jasne ideje i koji će donositi odluke. Sad je vrijeme da se odmorim i posvetim svojoj obitelji, a da drugi donose odluke - zaključio je Garcia.

U jučerašnjoj prvoj utakmici posljednjeg kola HNL-a nogometaši Osijeka su na svojoj Opus Areni svladali Slaven Belupo s 2:0 i tako barem malo ublažili iznimno lošu sezonu. Osijek je suparnika iz Koprivnice slomio u drugom poluvremenu. Za 1-0 je strijelac bio Nail Omerović u 55. minuti, dok je u 62. na 2-0 povećao Miloš Jovičić.
