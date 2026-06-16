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HRVATSKA IKONA

Legendarni vatreni otkrio tajnu iz nezaboravne 2018. i Rusije: 'Tada smo shvatili da je sve moguće'

So?i: Navija?i uo?i utakmice Rusija - Hrvatska
Christian Charisius/DPA
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 18:45

- Kvaliteta je tu, a i iskustvo je tu. Luka je još uvijek spreman i mislim da mnogo toga izgleda prilično dobro. Naš izbornik pripremit će momčad na najbolji način, kao što je to činio u prošlosti. Mislim da momčadi neće biti toliko sretne što igraju protiv Hrvatske, a mi to moramo iskoristiti. Možda će biti malo nervozni igrati protiv nas

Legendarni Ivan Rakitić imao je razgovor za američki ESPN kojeg je zanimalo kako je Hrvatska uspjela izvesti senzaciju te osvojiti dvije medalje na zadnja dva Mundijala. Rakitić je odigrao neke od svojih najboljih utakmica u vatrenom dresu tijekom tog ljeta prije osam godina.

- Zaista ne znamo kako to funkcionira. Zapravo, mislim da se radi o ljubavi prema zemlji i osjećaju ponosa. To je zemlja koja voli nogomet. Mi volimo sport, ali posebno nogomet. To je ovdje jako važno. Za nas ovdje u Hrvatskoj, nogomet je jako važan. Znamo da možda naša infrastruktura nije na najvišoj razini, ali pokušavamo raditi druge stvari na najvišoj razini. Ovo je nogomet, ovo je sport. Sve se može dogoditi. Ne mora uvijek pobijediti veća momčad ili veća zemlja. Dajemo sve od sebe i mislim da su zato i postignuti veliki rezultati - rekao je Rakitić u razgovoru za ESPN.

- Rusija 2018. definitivno je bila najvažniji turnir u mojoj karijeri. Tajna za nas je u momčadi, u atmosferi. Vjerovali smo, a od izbornika je sve bilo stvarno jasno. Shvatili smo da je sve moguće. Mislili smo da je moguće jer je u tom trenutku naša momčad bila stvarno jaka. Imali smo neke igrače koji su bili u najvećim klubovima na svijetu. Nakon toga, to je bila prava magija - izjavio je legendarni hrvatski veznjak. 

- Grupna faza je teška, možda najteža koju smo mogli dobiti. Vidjet ćemo nakon prve utakmice protiv Engleske. Trebali bismo uživati u trenutku, a najvažnije će biti proći grupnu fazu, a u jednoj utakmici nakon toga sve je moguće. Najvažnije je proći grupnu fazu - pojasnio je Raketa. 

- Kvaliteta je tu, a i iskustvo je tu. Luka je još uvijek spreman i mislim da mnogo toga izgleda prilično dobro. Naš izbornik pripremit će momčad na najbolji način, kao što je to činio u prošlosti. Mislim da momčadi neće biti toliko sretne što igraju protiv Hrvatske, a mi to moramo iskoristiti. Možda će biti malo nervozni igrati protiv nas - zaključio je.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Ključne riječi
Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Ivan Rakitić

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