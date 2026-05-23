EVO ŠTO SE TREBA DOGODITI

Na Maksimiru već trljaju ruke: Dinamo bi do kraja dana mogao postati bogatiji za 1,5 milijuna eura

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.05.2026.
u 10:16

Dok se priprema proslava naslova prvaka nakon utakmice s Lokomotivom, uprava Dinama će s jednakim zanimanjem pratiti i rasplet La Lige. O ishodu jedne utakmice ovisi značajna financijska injekcija za blagajnu plavih

Ulog je, naime, milijun i pol eura. Toliko će se sliti u Dinamovu blagajnu ako Elche, klub u koji je zimus na posudbu otišao veznjak Gonzalo Villar, uspije osigurati ostanak u elitnom rangu španjolskog nogometa. Prema dogovoru, posudba uključuje i klauzulu o obveznom otkupu ugovora upravo pod tim uvjetom. U slučaju da Elche ispadne, klauzula se poništava, a Villar se vraća u Zagreb, pošto u Dinamu ima važeći ugovor do ljeta 2029. godine.

Sudbina Elchea, a posredno i Dinamove zarade, rješava se u izravnom okršaju za ostanak. Klub u kojem Villar igra kao posuđeni igrač ulazi u posljednje kolo kao 17. momčad na ljestvici s 42 boda, dok im u goste stiže Girona, prva momčad ispod crte s dva boda manje. Računica je posve jasna: Elche ne smije izgubiti pred svojim navijačima. Bod im je dovoljan za ostanak u ligi i aktivaciju klauzule koja Dinamu donosi vrijedan prihod.

Ironično, igrač koji bi Dinamu mogao donijeti pozamašan iznos nije se proslavio na Maksimiru. Villar je stigao prošlog ljeta iz Granade za odštetu od oko tri milijuna eura, uz velika očekivanja da će postati jedan od nositelja igre. Krenuo je kao starter, no ubrzo je izgubio mjesto u postavi i pao u drugi plan. Za zagrebački klub upisao je skromnih petnaest nastupa, postigavši jedan pogodak uz jednu asistenciju, što je bilo daleko ispod očekivanja.

Njegov odlazak bio je logičan slijed, pogotovo nakon što se požalio na minutažu, što je član uprave Zvonimir Boban slikovito prokomentirao: "Ponio se kao frajla, malo pi***sto." Villar je povratak u Španjolsku iskoristio za revitalizaciju. Zanimljivo, upravo je u Elcheu napravio prve nogometne korake prije transfera u Romu. Ove polusezone odigrao je 11 utakmica za Elche i pomaže klubu u borbi koja bi se na kraju mogla pozlatiti i na Maksimiru.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
zarada Gonzalo Villar Dinamo

