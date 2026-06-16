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BUJNA MAŠTA

Englezi pripremili nevjerojatnu teoriju ako izgube od Hrvatske?! Ovo je da ti pamet stane

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 16:10

Uoči dvoboja protiv u britanskim medijima stvara se fama koja bi mogla poslužiti kao savršen izgovor u slučaju neuspjeha

Hrvatska i Engleska sutra od 22 sata po našem vremenu igraju u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Dvoboj je to momčadi koji će najvjerojatnije odrediti tko će uzeti prvo mjesto i potencijalnu lakšu nokaut fazu, a Englezi imaju već spremnu teoriju zavjere ako izgube protiv vatrenih.

Uoči dvoboja protiv u britanskim medijima stvara se fama koja bi mogla poslužiti kao savršen izgovor u slučaju neuspjeha. U fokusu nisu Modrić i društvo, već ugledni francuski sudac Clément Turpin, čovjek s kojim engleski izbornik Thomas Tuchel ima burnu prošlost iz Lige prvaka. 

Sve je počelo u travnju 2023. godine, tijekom uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna, koji je tada trenirao Tuchel, protiv Manchester Cityja. Turpin je u tom susretu isključio njemačkog stratega zbog prigovora, pokazavši mu dva žuta kartona. Nakon utakmice, koja je završila 1:1 i značila ispadanje Bavaraca, Tuchel nije štedio riječi.

- Dvije stvari nisu bile na razini - teren i, nažalost, sudac. Bio je za 'ocjenu E' (Grade E) - rekao je tada Tuchel.

- Dao bih mu jedan od deset. Bio je apsolutno užasan. Nevjerojatno je to na ovoj razini. Svirao je sve i svašta, sve je bilo protiv nas - izvukli su Englezi Tuchelove kritike kao aludiranje da je Turpin neobjektivan. 

Hrvati u Americi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Engleska SP 2026.

Komentara 2

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Avatar artemiš
artemiš
16:37 16.06.2026.

Nisu to izgovori nego pritisak na suca! Engleska posla

Avatar loka
loka
16:56 16.06.2026.

engleske njonje🤣👎

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