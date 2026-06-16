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Chalobah upao u Gordi Albion nakon iznenadne ozljede Livramenta

Nottingham Forest v Chelsea - Premier League - City Ground
Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Luka Zovko
16.06.2026.
u 18:03

Ovakav rasplet događaja omogućilo je FIFA-ino pravilo da reprezentacije mogu 24 sata prije prve utakmice napraviti posljednje promjene na popisu igrača, ali samo ako je došlo do ozbiljnije ozljede nekog igrača

Trevor Chalobah (26), obrambeni igrač londonskog Chelsea, priključit će se engleskoj reprezentaciji dan uoči utakmice s Hrvatskom, nakon što je zbog iznenadne ozljede iz nje otpao desni bek Newcastlea, Tino Livramento (23).

Nakon što je u prošlosti nastupio samo jednom za seniorsku vrstu engleske reprezentacije, Chalobah će otputovati u reprezentativni kamp koji se nalazi u Kansas Cityu, a iz kojeg ostatak momčadi putuje u Dallas, gdje ih sutra od 22:00 po srednjoeuropskom vremenu očekuje susret protiv Hrvatske.

Ovakav rasplet događaja omogućilo je FIFA-ino pravilo da reprezentacije mogu 24 sata prije prve utakmice napraviti posljednje promjene na popisu igrača, ali samo ako je došlo do ozbiljnije ozljede nekog igrača, kao što se upravo i dogodilo u ovom slučaju.

Tako je za Livramenta prvenstvo završilo i prije nego što je počelo. Livramento je prije ove ozljede vukao i ozljedu zbog koje je propustio zadnjih nekoliko utakmica klupske sezone, no unatoč tome Thomas Tuchel ga je odlučio povesti na Svjetsko prvenstvo.
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Ključne riječi
SP 2026.

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