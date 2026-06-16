Chalobah upao u Gordi Albion nakon iznenadne ozljede Livramenta

Trevor Chalobah (26), obrambeni igrač londonskog Chelsea, priključit će se engleskoj reprezentaciji dan uoči utakmice s Hrvatskom, nakon što je zbog iznenadne ozljede iz nje otpao desni bek Newcastlea, Tino Livramento (23).

Nakon što je u prošlosti nastupio samo jednom za seniorsku vrstu engleske reprezentacije, Chalobah će otputovati u reprezentativni kamp koji se nalazi u Kansas Cityu, a iz kojeg ostatak momčadi putuje u Dallas, gdje ih sutra od 22:00 po srednjoeuropskom vremenu očekuje susret protiv Hrvatske.

Ovakav rasplet događaja omogućilo je FIFA-ino pravilo da reprezentacije mogu 24 sata prije prve utakmice napraviti posljednje promjene na popisu igrača, ali samo ako je došlo do ozbiljnije ozljede nekog igrača, kao što se upravo i dogodilo u ovom slučaju.

Tako je za Livramenta prvenstvo završilo i prije nego što je počelo. Livramento je prije ove ozljede vukao i ozljedu zbog koje je propustio zadnjih nekoliko utakmica klupske sezone, no unatoč tome Thomas Tuchel ga je odlučio povesti na Svjetsko prvenstvo.