VIDEO SDP-ovac u Europskom parlamentu otvorio izložbu o partizanima, na njoj i fotografija Tuđmana

Tijekom ovotjedne plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu, SDP-ov europarlamentarac Marko Vešligaj organizirao je izložbu i okrugli stol na temu antifašističke borbe tijekom II. svjetskog rata u Hrvatskoj. - Izložbu organiziramo povodom obilježavanja 85 godina početka organiziranog oružanog otpora fašizmu u Republici Hrvatskoj, 22. lipnja 1941. u šumi Brezovica, kada je osnovan prvi partizanski odred. Kroz izložbu želimo odati počast svim tim hrabrim ženama i muškarcima koji su ustali protiv fašizma, pobijedili u Drugom svjetskom ratu i preveli Hrvatsku na pobjedničku stranu povijesti - kaže Vešligaj u kratkom video-intervjuu snimljenom danas u Strasbourgu uoči otvorenja same izložbe u 18 sati. Nakon otvorenja, bio je predviđen i okrugli stol na temu važnosti povijesnih pokreta otpora i njihova doprinosa oblikovanju suvremenog okvira politika Europske unije, na kojem su kao govornici najavljeni povjesničari Tvrtko Jakovina, Hrvoje Klasić i Xavier Bougarel.

Marko Vešligaj o izložbi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izložba je na hrvatskom i engleskom jeziku, a među prikazanim ljudima i događajima navode se i primjeri katoličkih svećenika koji su se pridružili Narodnooslobodilačkom pokretu. “Najpoznatiji svećenik koji se pridružio NOP-u bio je msgr. dr. Svetozar Rittig (Slavonski Brod, 1873. - Zagreb, 1961.), župnik crkve Svetoga Marka u Zagrebu. lako je bio u poznim godinama, u rujnu 1943. pridružio se partizanima na oslobođenom teritoriju. U NOP-u je sudjelovalo 75 svećenika, a njih 43 je izgubilo život zbog suradnje s NOP-om, većina u ustaškom logoru Jasenovac. Jedan od njih bio je i Franc (Franjo) Rihar (Gaberje, Slovenija, 1909. - ustaški logor Jasenovac, 1942.), kapelan u Pregradi (1935.-1936.), a od 1941. župnik u Gornjoj Stubici. Odbio je služiti svečani Te Deum na prvu obljetnicu uspostave NDH, 10. travnja 1942. godine. Uhićen je i odveden u logor Jasenovac gdje je ubijen u listopadu 1942.”, opisuje se u sklopu izložbe.

- Naravno, kroz ovakvu jednu izložbu nemoguće je pokriti baš sve što se događalo četiri godine, ali moguće je dati jednu poruku, reći ću, i mlađim naraštajima o tome da je borba protiv fašizma i nacizma, kao najvećeg zla dvadesetog stoljeća, nešto na što trebamo biti ponosni. Nešto čega se trebamo sjećati i nešto što je zapravo u temelju hrvatske države. Uostalom, u Ustavu stoji da je Hrvatska nastala na odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća - kaže Marko Vešligaj.

I prije otvorenja izložbe, Vešligajev potez kritizirao je njegov kolega Stjepo Bartulica, europarlamentarac iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), koji je u svibnju prošle godine u istoj zgradi u Strasbourgu organizirao izložbu o zločinima jugoslavenskog komunizma nakon II. svjetskog rata. Upitan za komentar Bartuličine kritike, Vešligaj odgovara:

- Pa, gledajte, različiti su pogledi, to je sasvim jasno. Međutim, Dan antifašističke borbe je jedan od četiri državna praznika u Republici Hrvatskoj, uz Dan domovinske zahvalnosti, dan pada Vukovara i Dan državnosti. Oni koji ne poštuju Ustav ne poštuju niti hrvatsku državu. Jasno smo se odredili da je Republika Hrvatska nastala na temeljima ZAVNOH-a, a nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske, koju također na izložbi problematiziramo: pokazujemo njezinu zločinačku narav, rasne zakone i pokroviteljstvo koje je imala od nacističke Njemačke i fašističke Italije. O zločinima, naravno, treba govoriti. Nije dobro da su za vrijeme nekadašnje Jugoslavije oni bili na neki način stavljeni sa strane i da se o njima nije govorilo. Međutim, to sigurno nije jedina strana Narodnooslobodilačkog pokreta, nego je to pokret koji je Hrvatsku preveo na pravu stranu povijesti - kaže Vešligaj.

Na izložbi je prikazana i fotografija skupine boraca Drugog zagorskog partizanskog odreda, snimljena ujesen 1943., na kojoj se nalazi i Franjo Tuđman. "Komesar odreda", pojašnjava tekst izložbe, "prvi predsjednik samostalne Republike Hrvatske".