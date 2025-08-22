Naši Portali
ŠKOTSKA STIJENA

Novi ljubimac maksimirske publike odmah je osvojio dinamovce: 'Obitelj i ja uživamo u Zagrebu'

Autor
Robert Junaci
22.08.2025.
u 07:00

Zvonimir Boban je odigrao glavnu ulogu. Razgovarali smo telefonom, objasnio mi je sve o klubu, o ambicijama i ciljevima. Razgovarao sam i sa svojim prijateljem iz Las Palmasa Dinkom Horkašem i on mi je rekao da će mi ovdje biti super, ali razgovor s Bobanom bio je ključan – kaže McKenna

Škotski reprezentativac Scott McKenna jedno je od brojnih pojačanja plavih u ovom prijelaznom roku. A on je odmah opravdao ulogu pojačanja iako je u Dinamo stigao među posljednjima, odmah je dobio mjesto u početnom sastavu i u tri odigrane utakmice prvenstva pokazao kvalitetu – zasad se može reći da uistinu jest pojačanje. Znalo se da Dinamo želi stopera, po mogućnosti ljevaka, koji je dobar s loptom, koji zna igrati. Zbog toga je oko McKenne bilo malo sumnji, ipak dolazi iz otočnog nogometa, vjerovalo se da škotski stoperi služe samo za skok i izbijanje lopti, ali McKenna je pokazao da zna igrati, ne ustručava se iznijeti loptu. Uostalom, Dinamo u tri dosadašnje utakmice prvenstva nije primio nijedan pogodak iako su Osijek, Vukovar i Rijeka imali svojih prilika, ali upravo velik broj primljenih pogodaka prošle je sezone plavima odnio naslov prvaka.

