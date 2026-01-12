Trener Bayerna ne krije zabrinutost zbog ozljede hrvatskog reprezentativca: 'Ne izgleda dobro'

Nogometaši Bayerna uvjerljivo su svladali Wolfsburg s čak 8:1 u 16. kolu njemačke Bundeslige. Unatoč odličnom rezultatu i demonstraciji moći, nedjelja ipak nije završila savršeno za momčad Vincenta Kompanyja. Hrvatski reprezentativni branič Josip Stanišić nezgodno je izvrnuo desno stopalo i šepajući napustio teren i odšetao u svlačionicu.

Pokušao je stisnuti zube i završiti susret unatoč boli, ali na kraju nije mogao izdržati te je ostavio momčad s desetoricom igrača. Još nije poznato radi li se o ozljedi teže prirode i koliko će Stanišić izbivati s terena, ali Kompany nije bio previše optimističan nakon utakmice. "Nije izgledalo dobro, izvrnuo je gležanj, ali ne želim još gubiti nadu" - rekao je nakon utakmice.

U slučaju da je riječ o težoj ozljedi, bio bi to još jedan udarac za zadnju posljednju liniju bavarskog kluba. Jučerašnju utakmicu zbog ozljeda su propustili Joshua Kimmich i Kim Min-Jae, dok su Sascha Boey i Alphonso Davies morali propustiti utakmicu zbog bolesti.

Hrvatski reprezentativac uskoro bi trebao obaviti pretrage nakon kojih bi se trebalo znati o kakvoj se ozljedi radi. U Bayernu se nadaju da će biti spreman za sljedeću utakmicu protiv Kolna koja Bavarce očekuje već u srijedu.