Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVLJAJU SE PROBLEMI

Trener Bayerna ne krije zabrinutost zbog ozljede hrvatskog reprezentativca: 'Ne izgleda dobro'

Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg
Michaela Stache/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.01.2026.
u 10:57

U slučaju da je riječ o težoj ozljedi, bio bi to još jedan udarac za desetkovanu zadnju liniju bavarskog kluba

Nogometaši Bayerna uvjerljivo su svladali Wolfsburg s čak 8:1 u 16. kolu njemačke Bundeslige. Unatoč odličnom rezultatu i demonstraciji moći, nedjelja ipak nije završila savršeno za momčad Vincenta Kompanyja. Hrvatski reprezentativni branič Josip Stanišić nezgodno je izvrnuo desno stopalo i šepajući napustio teren i odšetao u svlačionicu.

Pokušao je stisnuti zube i završiti susret unatoč boli, ali na kraju nije mogao izdržati te je ostavio momčad s desetoricom igrača. Još nije poznato radi li se o ozljedi teže prirode i koliko će Stanišić izbivati s terena, ali Kompany nije bio previše optimističan nakon utakmice. "Nije izgledalo dobro, izvrnuo je gležanj, ali ne želim još gubiti nadu" - rekao je nakon utakmice.

U slučaju da je riječ o težoj ozljedi, bio bi to još jedan udarac za zadnju posljednju liniju bavarskog kluba. Jučerašnju utakmicu zbog ozljeda su propustili Joshua Kimmich i Kim Min-Jae, dok su Sascha Boey i Alphonso Davies morali propustiti utakmicu zbog bolesti.

Hrvatski reprezentativac uskoro bi trebao obaviti pretrage nakon kojih bi se trebalo znati o kakvoj se ozljedi radi. U Bayernu se nadaju da će biti spreman za sljedeću utakmicu protiv Kolna koja Bavarce očekuje već u srijedu.
Ključne riječi
ozljeda Vincent Kompany hrvatska nogometna reprezentacija Bayern Josip Stanišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!