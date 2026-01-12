Novopridošlica među Rossonerima otkrio čime ga je Modrić zadivio: 'On je najbolji u povijesti'

Iskusni njemački napadač Niclas Fullkrug ove je zime stigao u redove talijanskog velikana Milana iz engleskog West Hama. 32-godišnjak je u prvom dijelu sezone ostao bez učinka u osam nastupa u dresu 'Čekićara' pa ga je londosnki klub odlučio do ljeta posuditi Rossonerima.

Ni epizoda u Italiji nije krenula najbolje za bivšeg napadača Borussije Dortmund i Werdera iz Bremena. Skupio je dosad 96 minuta raspoređenih u tri nastupa u dresu Milana i također ostao bez pogotka. Brojeći i jedan nastup u Liga kupu, njemački reprezentativac ove sezone je na učinku od nula golova i nula asistencija u 12 utakmica.

U Milanu ga je dočekao kapetan hrvatske, Luka Modrić, jedan od najcjenjenijih aktivnih nogometaša i jedan od najboljih veznih igrača u povijesti. Talijanske medije stoga je zanimalo koji su Fullkrugovi prvi dojmovi o hrvatskom maestru, a on je, kao i mnogi prije njega, biranim riječima govorio o kapetanu vatrenih:

- Luka Modrić je najbolji Hrvat u povijesti nogometa. Posjeduje iznimni kvalitetu kada naša momčad ima loptu. Ostavio je vrlo snažan dojam na mene - rekao je njemački napadač.

On se svakako nada da će popraviti formu do kraja sezone kako bi se našao na popisu putnika na Svjetsko prvenstvo koje se u lipnju i srpnju održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Posljednji nastup za 'Elf' upisao je još u lipnju kada je Njemačka poražena od Francuske u utakmici za treće mjesto u Ligi nacija. U 24 nastupa za Elf, zabio je 14 pogodaka.