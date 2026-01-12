Naši Portali
ATP LJESTVICA

Čilić ostao na 70. mjestu, Alcaraz i dalje prvi

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
12.01.2026.
u 13:45

Borna Ćorić, Dino Prižmić i Luka Mikrut su nazadovali na najnovijoj ljestvici. Ćorić je pao sa 122. na 1213. mjesto. Prižmić sa 126. na 127., a Mikrut sa 160. na 163. mjesto.

Hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 70. mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, šest dana uoči početka prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena.

Borna Ćorić, Dino Prižmić i Luka Mikrut su nazadovali na najnovijoj ljestvici. Ćorić je pao sa 122. na 1213. mjesto. Prižmić sa 126. na 127., a Mikrut sa 160. na 163. mjesto.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner koji će na Australian Openu braniti naslov, a treći je Nijemac Alexander Zverev. 

ATP ljestvica , 12. siječnja
1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           12.050 
2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            11.500
3.   (3.) Alexander Zverev (Njem)          5.105
4.   (4.) Novak Đoković (Srb)             4.780
5.   (7.) Lorenzo Musetti (Ita)           4.105
6.   (6.) Alex De Minaur (Aus)            4.080
7.   (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan)     3.990
8.   (8.) Ben Shelton (SAD)               3.960
9.   (9.) Taylor Fritz (SAD)              3.840
10.  (11.) Aleksander Bublik (Kaz)               3.065
…
70. MARIN ČILIĆ (HRV)    790
123.(122) BORNA ĆORIĆ (HRV)     498    
127.(126) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 481
163.(160) LUKA MIKRUT (HRV) 361
