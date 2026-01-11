Naši Portali
JOSIP STANIŠIĆ

VIDEO Novi problemi za Dalića: Još jedan ključni čovjek obrane šepajući napustio teren

Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg
Michaela Stache/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
11.01.2026.
u 22:43

Na kraju je ipak morao napustiti teren u trećoj minuti sudačke nadoknade te je ostavio svoju momčad s desetoricom igrača.

U dvoboju dvaju hrvatskih reprezentativaca u 16. kolu Bundeslige, puno bolje prošao je branič Josip Stanišić. On i njegov Bayern deklasirali su Wolfsburg za koji nastupa Lovro Majer s čak 8:1 i tako još jednom pokazali kako im trenutačno u Njemačkoj nitko nije ravan. Bayern je sada na učinku od 14 pobjeda i dva remija u 16 utakmica i ima 44 od mogućih 48 bodova.

Na individualnoj razini, nešto zadovoljniji ipak može biti Majer koji je asistirao Dženanu Pejčinoviću za jedini pogodak Vukova, dok je Stanišić morao napustiti teren prije posljednjeg sudčevog zvižduka zbog ozljede.

Nekoliko minuta prije kraja utakmice, Stanišić je izvrnuo gležanj, ali je pokušao stisnuti zube i završiti utakmicu budući da njegov trener Vincent Kompany nije više imao zamjena. Na kraju je ipak morao napustiti teren u trećoj minuti sudačke nadoknade te je ostavio svoju momčad s desetoricom igrača.

Taj trenutak možete pogledati OVDJE.
