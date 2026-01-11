Naši Portali
HRVATSKA - SLOVENIJA

UŽIVO Barakude otvaraju nastup na Europskom prvenstvu: U utakmicu ulaze kao veliki favoriti

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora
Slobodan Sandic/PIXSELL
11.01.2026. u 17:00
Tekstualni prijenos prvog kola Europskog prvenstva u vaterpolu između Hrvatske i Slovenije pratite uživo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista od 18 sati.
HRVATSKA
0-0
SLOVENIJA
Prvo kolo skupine B Europskog prvenstva u vaterpolu, 18:00, Beograd

Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu na kanalu HRT 2 i u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.

Sastav Hrvatske

Marko Bijač (Jadran), Ivan Marcelić (Mladost); centri: Luka Lončar (Mladost), Josip Vrlić (Mladost); braniči: Rino Burić (Pro Recco), Matias Biljaka (Mladost), Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje), Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje); napadači: Loren Fatović (Jadran), Luka Bukić (Mladost), Ante Vukičević (Mladost), Franko Lazić (Mladost), Konstantin Harkov (Mladost), Andrija Bašić (Mladost) i Zvonimir Butić (Jadran). 

Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas otvara svoj put na Europskom prvenstvu u vaterpolu utakmicom protiv susjedne nam Slovenije. Barakude u ovu utakmicu ulaze kao veliki favoriti pa bi praktički sve osim pobjede izabranika Ivice Tucka bilo pravo iznenađenje. U skupini s Hrvatskom i Slovenijom su i Grčka te Gruzija koje svoju utakmicu igraju od 20:30

