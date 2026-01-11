UŽIVO Barakude otvaraju nastup na Europskom prvenstvu: U utakmicu ulaze kao veliki favoriti

Sastav Hrvatske:
Marko Bijač (Jadran), Ivan Marcelić (Mladost); centri: Luka Lončar (Mladost), Josip Vrlić (Mladost); braniči: Rino Burić (Pro Recco), Matias Biljaka (Mladost), Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje), Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje); napadači: Loren Fatović (Jadran), Luka Bukić (Mladost), Ante Vukičević (Mladost), Franko Lazić (Mladost), Konstantin Harkov (Mladost), Andrija Bašić (Mladost) i Zvonimir Butić (Jadran).
Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas otvara svoj put na Europskom prvenstvu u vaterpolu utakmicom protiv susjedne nam Slovenije. Barakude u ovu utakmicu ulaze kao veliki favoriti pa bi praktički sve osim pobjede izabranika Ivice Tucka bilo pravo iznenađenje. U skupini s Hrvatskom i Slovenijom su i Grčka te Gruzija koje svoju utakmicu igraju od 20:30
Nevjerojatan kiks srpske državne televizije na europskom prvenstvu: Navijači ne mogu vjerovati
'U Beogradu nikad nismo osvojili medalju, imamo kvalitetu za to, a napravili smo pothvat koji se neće ponoviti
Kakav šok u Beogradu: Srbija kiksala protiv potpunog autsajdera, VAR zaustavio epsku senzaciju
Srpski izbornik: Hrvati su u olimpijskom finalu bili stegnuti i nisu pružili maksimum
Srbi domaćini po treći put, Hrvati najstariji na Prvenstvu, Mađari najtrofejniji
Izbornik prvog protivnika Barakuda: Igrati vaterpolo s Hrvatskom je kao da igrate nogomet s Brazilom ili Argentinom
Britanke prve, Hrvatska druga na turniru u Zagrebu
Tucak odredio 15 igrača za europsko prvenstvo
Hrvatska bolja od Francuske na turniru u Zagrebu
Srbi uskočili u pomoć Slovencima, Hrvatskoj će sada biti teže doći do cilja
Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu na kanalu HRT 2 i u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.