Teška ozljeda Joška Gvardiola, lom noge koji se zbio 4. siječnja u utakmici Manchester City – Chelsea, već sad kandidira za najgoru nogometnu vijest u Hrvatskoj ove godine. Gvardiol je, uz Modrića, Perišića i Kramarića, ključni igrač reprezentacije, jedan od onih iz sfere neprežaljenih – ako se dogodi najcrnji scenarij, da sjajni, britki mladi branič ne bude spreman za Svjetsko prvenstvo.



Ozljede ključnih protagonista ili pak njihove šokantne epizode događaji su koji već nekoliko puta zadesili hrvatsku reprezentaciju uoči velikih natjecanja. Na primjer, usuđujemo se Gvardiolov slučaj usporediti s ozljedom Alena Bokšića koja je šokirala tabor vatrenih uoči polaska na Svjetsko prvenstvo 1998. godine, pa i sa situacijom Eduarda da Silve, kojega je prijelom noge u veljači 2008. eliminirao s Europskog prvenstva. Sjetimo se i kako je slučaj Nikole Kalinića negativno odjeknuo na početku Svjetskog prvenstva 2018. godine, ostavivši Hrvatsku tada u Rusiji na samo jednom jedinom napadaču, Mandžukiću.