Teška ozljeda Joška Gvardiola, lom noge koji se zbio 4. siječnja u utakmici Manchester City – Chelsea, već sad kandidira za najgoru nogometnu vijest u Hrvatskoj ove godine. Gvardiol je, uz Modrića, Perišića i Kramarića, ključni igrač reprezentacije, jedan od onih iz sfere neprežaljenih – ako se dogodi najcrnji scenarij, da sjajni, britki mladi branič ne bude spreman za Svjetsko prvenstvo.
Ozljede ključnih protagonista ili pak njihove šokantne epizode događaji su koji već nekoliko puta zadesili hrvatsku reprezentaciju uoči velikih natjecanja. Na primjer, usuđujemo se Gvardiolov slučaj usporediti s ozljedom Alena Bokšića koja je šokirala tabor vatrenih uoči polaska na Svjetsko prvenstvo 1998. godine, pa i sa situacijom Eduarda da Silve, kojega je prijelom noge u veljači 2008. eliminirao s Europskog prvenstva. Sjetimo se i kako je slučaj Nikole Kalinića negativno odjeknuo na početku Svjetskog prvenstva 2018. godine, ostavivši Hrvatsku tada u Rusiji na samo jednom jedinom napadaču, Mandžukiću.
Hrvatska je već bila suočena s izostankom Gvardiola, bez kojega je u polufinalu Lige nacija 2023. nokautirala Nizozemsku u Rotterdamu, a na tom putu, opet bez Joška, svladala Francusku i Dansku u gostima. Nema nezamjenjivih...
VIDEO Novi problemi za Dalića: Još jedan ključni čovjek obrane šepajući napustio teren
Na kraju je ipak morao napustiti teren u trećoj minuti sudačke nadoknade te je ostavio svoju momčad s desetoricom igrača.
Ovo su najveći dobitnici i gubitnici vatrenih u 2025. godini: Jedan je baš imao groznu jesen
Nema hrvatskog nogometaša koji je više napredovao u 2025. godini od 18-godišnjeg stopera Luke Vuškovića. Nakon što je na proljeće odradio sjajan drugi dio sezone u belgijskom Westerlou, Vušković je pristigao na ljetne pripreme u svoj matični klub Tottenham
Neuspjela prosidba Davora Šukera pretvorila se u pravi debakl: 'Zamalo sam završila na hitnoj!'
Šuker je do danas ostao neženja, a njegove lokacije se uglavnom svode na London i Sjedinjene Američke Države, dok se u hrvatskoj javnosti već dugo vremena nije pojavio
Fifa žestoko kaznila HNS zbog ispada navijača, zatvorit će se dio stadiona u idućoj utakmici
HNS je kažnjen i iznosom od 69.000 švicarskih franaka te odigravanjem prve sljedeće domaće natjecateljske utakmice pod Fifinom ingerencijom s ograničenim brojem gledatelja zbog diskriminatornog ponašanja (40.000) i paljenja pirotehničkih sredstava (29.000) dijela navijača na utakmici Crna Gora - Hrvatska, odigranoj 17. studenoga 2025. godine u Podgorici
Sve je dogovoreno: Evo s kime Vatreni igraju u pripremama za SP, čekaju nas spektakli
Vatrene čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska
Gvardiol će biti u utrci za SP, no sve će ovisiti o dvije stvari: Evo što nam govore liječnički izvještaji
Hrvatskog reprezentativca krajem ovog tjedna čeka operacija, a nakon toga dugotrajan oporavak. Već se u brojnim svjetskim medijima barata s brojkama od četiri ili pet mjeseci za oporavak, što bi Joška stavilo otprilike na granicu za povratak igrama tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje započinje 11. lipnja
Strahovito je koliko hrvatski navijači podcjenjuju ovog vatrenog, ne doživljavaju ga
Ovim tekstom se ni u kojem smislu ne želi reći da je Smolčić definitivno ili stopostotno bolji nogometaš od Valinčića i Juranovića. Želi se samo reći da u posljednjih nekoliko mjeseci igra više i bolje od Juranovića te da igra u daleko većoj i zahtjevnijoj konkurenciji nego što to radi Valinčić, i želi se reći da je, sa svim tim nepobitnim činjenicama, baš ovakvo intenzivno podcjenjivanje Smolčića od strane hrvatskog nogometnog puka krajnje nepošteno
Gvardiol se oglasio po prvi puta nakon najteže ozljede karijere: 'Vratit ću se bolji nego ikad'
Gvardiol će se krajem tjedna podvrgnuti operativnom zahvatu nakon čega će biti poznato koliko će točno izbivati s terena
Kakav šok za Dalića: Najskuplji hrvatski igrač upitan za Svjetsko prvenstvo
23-godišnjak i najskuplji obrambeni igrač u povijesti nogometa ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji te mu nakon toga slijedi rehabilitacija
Zlatko Dalić objasnio bojkot: Htio sam zaštiti Hrvatsku, stavili su nas na margine
"Mogla je biti bolja skupina, mislim da imamo najtežu skupinu na SP-u, dobili smo iz četvrtog pota najtežu reprezentaciju koju zaista nisam htio. Imaju nekoliko igrača iz Premier lige koji su jako kvalitetni, jako skupi… Neugodna skupina, ali ja sam optimist."