12.01.2026. u 06:00

Hrvatska je već bila suočena s izostankom Gvardiola, bez kojega je u polufinalu Lige nacija 2023. nokautirala Nizozemsku u Rotterdamu, a na tom putu, opet bez Joška, svladala Francusku i Dansku u gostima. Nema nezamjenjivih...

Teška ozljeda Joška Gvardiola, lom noge koji se zbio 4. siječnja u utakmici Manchester City – Chelsea, već sad kandidira za najgoru nogometnu vijest u Hrvatskoj ove godine. Gvardiol je, uz Modrića, Perišića i Kramarića, ključni igrač reprezentacije, jedan od onih iz sfere neprežaljenih – ako se dogodi najcrnji scenarij, da sjajni, britki mladi branič ne bude spreman za Svjetsko prvenstvo.

Ozljede ključnih protagonista ili pak njihove šokantne epizode događaji su koji već nekoliko puta zadesili hrvatsku reprezentaciju uoči velikih natjecanja. Na primjer, usuđujemo se Gvardiolov slučaj usporediti s ozljedom Alena Bokšića koja je šokirala tabor vatrenih uoči polaska na Svjetsko prvenstvo 1998. godine, pa i sa situacijom Eduarda da Silve, kojega je prijelom noge u veljači 2008. eliminirao s Europskog prvenstva. Sjetimo se i kako je slučaj Nikole Kalinića negativno odjeknuo na početku Svjetskog prvenstva 2018. godine, ostavivši Hrvatsku tada u Rusiji na samo jednom jedinom napadaču, Mandžukiću.

Ključne riječi
Svjetsko prvenstvo 2026. Joško Gvardiol hrvatska nogometna reprezentacija

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
ZASLUŽUJE VIŠE

Strahovito je koliko hrvatski navijači podcjenjuju ovog vatrenog, ne doživljavaju ga

Ovim tekstom se ni u kojem smislu ne želi reći da je Smolčić definitivno ili stopostotno bolji nogometaš od Valinčića i Juranovića. Želi se samo reći da u posljednjih nekoliko mjeseci igra više i bolje od Juranovića te da igra u daleko većoj i zahtjevnijoj konkurenciji nego što to radi Valinčić, i želi se reći da je, sa svim tim nepobitnim činjenicama, baš ovakvo intenzivno podcjenjivanje Smolčića od strane hrvatskog nogometnog puka krajnje nepošteno

