Najbolji strijelac u povijesti Prve HNL: Trebat će nam godine rada da vratimo sjaj iz doba Herjavca

Varaždin opet ima prvoligaša, a ulazak u elitno nogometno društvo proslavljen je uz tamburaše i feštu. Povratak prvoligaškog standarda u barokni grad, odnosno regiju koja je desetljećima igrala važnu ulogu u našem nogometu u interesu je našeg općeg nogometnog razvoja. Varaždin je godinama bio baza iz koje su nicale neke od najvažnijih naših nogometnih pojava. Jedan od najpoznatijih “varaždinskih sinova” je i Davor Vugrinec. Legenda našeg ligaškog nogometa, s bogatom inozemnom karijerom, odavno je uključena u taj projekt.

– Koliko mi to moje obveze dopuštaju. Dečki su proslavili naslov. Bio sam malo s njima, no nisam vam baš za alkohol. Samo kada su prigode... – kazao je Vuga.

Hvala i navijačima

Ali sad je odlična prigoda?

– Da, čini mi se da smo dosta toga dobro posložili. Ostvarili smo cilj povratka u Prvu HNL i to je najvažnije. Zadovoljan sam...

A tek sada zapravo slijedi pravi posao?

– Uh, tako je. Čestitao bih svim dečkima u klubu, upravi i igračima. Naravno, i navijačima.

Je li vam to vratilo sjećanja na neko ljepše doba varaždinskog nogometa?

– Eh, da, naravno. Sjetio sam se baš kako su nas svojedobno navijači dočekali nakon što smo izgubili prvenstvo od Hajduka. Trg je bio prepun. Prođu mi svako malo kroz um te naše europske utakmice, derbiji s Hajdukom i Dinamom. Postoje crno-bijele fotografije na kojima su ljudi stajali na vrbama kako bi gledali utakmicu...

Stalno ponavljamo kako je toj regiji neophodna stabilna nogometna priča...

– Nadam se da će biti tako. Nadam se da smo sada naučili iz pogrešaka koje su radili neki naši prethodnici. Valjda ćemo sada svi ispravljati pogreške koje smo radili nakon one naše lijepe priče s Anđelkom (Herjavec, nap. a.) No nema garancije ni za što...

Tragičnom pogibijom Anđelka Herjavca, bivšeg predsjednika Varteksa, završena je jedna posebna era tog kluba. Mnogi su skloni kazati da bi klub s njim na čelu doživio još ozbiljniji uspon. Klub se zadnjih sezona bori s “peglanjem” imidža između prve i druge lige, a stabilna priča tek treba biti uspostavljena.

– Sigurno ćemo se boriti. Znamo da nas očekuju novi izazovi i novi problemi koje ćemo, vjerujem, znati riješiti. Imamo novog predsjednika, novu upravu, neće nam biti lako i trebat će nam podrška sa svih razina.

Varaždinska regija uvijek je bila bogata uspješnim poslovnim ljudima, možda u ovom projektu prepoznaju poslovnu opciju?

– Sve te ljude treba znati provući poslovnom strategijom. Prva Hrvatska liga lijep je mamac, no treba znati smjer kojim ćeš ići. Nadam se da će prepoznati naša nastojanja. Mi ćemo se sigurno potruditi prezentirati im tu našu priču. Ja uvijek imam malu rezervu. Dosta smo se ovih godina borili i uvijek preživljavali. Znate i sami, financije su tu najvažnije, a uspijemo li ih posložiti, možemo graditi priču.

Trebali biste sada imati podršku političkih struktura?

– Nadam se da hoćemo. Predsjednik Dražen Vitez uvjerava me da je ozračje kudikamo pozitivnije. Plan je klub dovesti u stabilne financijske vode. Trebaju nam sredstva koja će nam garantirati dugoročan rad kojemu je cilj stvaranje i proizvodnja igrača na osnovi koje bismo trebali biti samoodrživi. Neće biti dobro budemo li ovisili o stvarima na koje nemamo pretjeran utjecaj. Naravno, ljudi moraju shvatiti da ništa ne ide preko noći. Varaždin je izgubio previše generacija svojih igrača koje su nam zadnjih godina uzimali ostali klubovi. Sada zadnjih godina pokušavamo promijeniti omjere u tom smislu. Zato smo jako željeli taj povratak u Prvu ligu.

Sada je najvažnije vratiti imidž kakav su ovaj klub i regija nekoć imali?

Imidž je najvažniji

– Pa naravno. To je jedna od ključnih stvari. Godinama smo bili perjanica oko koje se sve vrtjelo. Nažalost, danas su ti omjeri promijenjeni, puno toga vrti se oko Slaven Belupa, ali i nekih drugih projekata. Trebat će nam godine rada da bi se sve to oplemenilo i da bismo se opet vratili na razinu kakvu smo nekada uživali. To Varaždin zaslužuje i to mora biti jedan od naših ultimativnih ciljeva. Znate kako se kaže: “Morate gađati zvijezde da biste pogodili Mjesec...” Ciljevi moraju biti visoko postavljeni. Svi se moramo potruditi i nadati se da ćemo u ovu priču upregnuti svaku moguću stimulativnu snagu koja će dati svoj doprinos. I, naravno, financije su ključne. Bez toga teško možemo opet vratiti djecu na igrališta.

U projektu je dosta poznatih nogometnih imena, osim Vugrinca, tu su Zlatko Dalić i Branko Ivanković...

– Nadam se da će ljudi to prepoznati, da svi pomognu. Ja pokušavam pomoći, ne mogu previše, ali drago mi je vidjeti dečke tu gdje sam nekoć ja igrao. Stjepan Cvek uvijek je blizu, on je s Brankom Ivankovićem sudjelovao u stvaranju kluba. Mi smo svi dobri prijatelji i svatko pomaže u svojoj domeni – zaključio je Vuga.

