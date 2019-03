Tragedija u Širokom Brijegu! Preminuo mladi vratar Krešimir Bandić

[DRAGI PRIJATELJU, POČIVAJ U MIRU BOŽJEM!] 🙏♥️ S velikom tugom i boli potvrđujemo iznenadnu smrt našeg dragog suigrača, prijatelja i kolege Krešimira Bandića i upućujemo najdublju sućut njegovoj obitelji, suigračima i prijateljima. Njegov neosporni vratarski talent, vedri duh i pozitivno raspoloženje koje je unosio među suigrače i prave ljudske kvalitete koje su ga krasile neizmjerno će nam nedostajati u danima koji slijede. Dragi prijatelju, dragi Keta, počivaj u miru Božjem!!! Tvoj NK Široki Brijeg!

