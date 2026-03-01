Tudor uveo strogi režim u Tottenhamu: 'Prestanite plakati i postanite muškarci, trebaju mi vojnici'

Igor Tudor, sa zadatkom da izvuče klub iz sjevernog Londona iz zone ispadanja Premier lige, nije gubio vrijeme i odmah je uveo svojevrsnu 'šok terapiju' osmišljenu da popravi ono što smatra velikim deficitom u fizičkoj spremi. Nakon ponižavajućeg poraza od Arsenala 4-1 u njegovoj prvoj utakmici na čelu kluba, Tudor je jasno dao do znanja da luksuz udobnosti više nije opcija za zvijezde koje su podbacile. Njegova se filozofija temelji na presingu visokog intenziteta, stilu za koji vjeruje da ga je trenutačno nemoguće provesti s obzirom na stanje momčadi. Bez oklijevanja je nametnuo ogroman obujam posla, inzistirajući na tome da je jedini izlaz iz trenutačne krize čisti fizički napor te je naglasio da želi 'vojnike' koji su spremni boriti se i da rad na treningu nije podložan pregovorima.

Bivši trener Marseillea i Lazija odmah je uveo iscrpljujući režim, dajući prioritet kondiciji za momčad za koju vjeruje da je pokazala znakove fizičkog pada. "Uveo sam trčanje bez lopte. Igrači nikada ne vole trčati bez lopte pa smo to ubacili u treninge", priznao je Tudor, a prenosi The Telegraph. "Ali ovo je trenutak kada nema vremena previše razmišljati o tome što se nekome ne sviđa. Najbolje je što oni to razumiju. Dali su mi svoju raspoloživost da radimo te stvari."

Hrvatski stručnjak vjeruje da je momčad iscrpljena i da joj je hitno potrebna energetska injekcija kako bi se vratila na pravu razinu. "Fizički, vjerujem, nismo u sjajnoj situaciji. Odigrali su puno utakmica u posljednjem razdoblju bez mnogo dostupnih igrača, što je značilo da je fizičko stanje momčadi palo. Zato moramo iskoristiti ovo razdoblje u kojem ne igramo utakmice da ulijemo malo goriva u motor, kako bi motor počeo bolje raditi", slikovito je objasnio Tudor.

S nekoliko starijih igrača koji su i dalje izvan stroja, Tudor se sve više oslanja na mlađi kontingent kluba. Izazvao je mlade nade da odbace sve izlike i prigrle odgovornost spašavanja sezone Tottenhama. "Neki su igrači još mladi. Dovedeni su ovdje da pomognu, a sada su možda u trenutku kada trebaju rješavati probleme. Dakle, ako imate previše takvih igrača koji zajedno igraju zbog velikog broja ozljeda, to stvara određene probleme. Ali to je ujedno i prilika te izazov da brzo odrastu, da postanu muškarci. Da odrastu i kažu: 'Hajde, ja sam taj, daj mi loptu, ja ću zabiti', umjesto samo: 'Što ja mogu, ja sam samo ovdje'. To je izazov za svakog od njih. Zašto ne? Da kažu: 'Daj mi loptu, neću plakati, uzet ću loptu, branit ću svoj šesnaesterac'", dodao je.

Tottenham se trenutačno nalazi na nezavidnom 16. mjestu na ljestvici Premier lige, a prijetnja ispadanjem postaje neugodno stvarna za velikana iz sjevernog Londona. S gostovanjem kod Fulhama na horizontu, pritisak na Tudora da pronađe pobjedničku formulu sve je veći. Trenera je ohrabrio povratak Pedra Porra i Kevina Dansa na treninge, no ostaje zagonetan oko toga koji su članovi momčadi uistinu prihvatili njegovu borbenu i zahtjevnu filozofiju. U konačnici, Tudor traži specifičan mentalitet kako bi izvukao Spurse iz krize, iako svoje procjene za sada zadržava za sebe. Na pitanje je li u svlačionici identificirao dovoljno "vojnika" za preživljavanje u borbi za opstanak, Hrvat je ponudio zagonetan odgovor. "Reći ću vam kad sezona završi", rekao je, ne ostavljajući igračima nimalo sumnje da su njihova mjesta i budućnost pod stalnim nadzorom dok se pripremaju za odlučujući niz utakmica.