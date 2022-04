Rekonstrukcija zločina u Skoplju: Tot je nepomično ležao nakon udarca, najagresivnije ga je tukla ženska osoba

Denis Tot, 27-godišnji hrvatski rukometaš koji je preminuo od ozljeda glave uslijed premlaćivanja ispred diskoteke u glavnom skopskom parku, bit ce pokopan u rodnom Đakovu. Od preminulog rukometaša za kojeg svi njegovi kolege rukometaši, ali i mještani Đakova imaju samo riječi hvale, oprostit ce se danas obitelj, prijatelji i svi koji su ostali šokirani viješću o tragediji u Skoplju. Šok zapravo ubojstvom Denisa Tota dodatno je izazvala činjenica da su iz bolnice prvo objavili da je Denis Tot umro od ustajanje srca, te da je tek obdukcijom utvrđeno da je Denis Tot imao ozljede glave od kojih je preminuo.

Sve je potaklo brojne špekulacije o navodnoj povezanost liječnika i napadača, pa čak i političke tenzije između vlasti i oporbe. - Možda makedonski ministar nešto krije. Čak se piše da iz državne makedonske vlasti prikrivaju zbog nečeg cijeli događaj i da je zato prvo bila informacija da je hrvatski rukometaš umro od srčanog udara, a zbog čega je to prvo objavio i njegov brat. Zašto bi prikrivali i jesu li povezani nekako s napadačima, to ne znam, ali ova čudna situacija oko uzroka smrti stvarno budi sumnju - rekao nam je jedan makedonski novinar želeći ostati anoniman.

Tužitelj Gavril Bubevski iz tužiteljstva nam je obećao izjavu, no već je sada jasno da tužiteljstvo ima jake dokaze protiv počinitelja od kojih su dvoje, mladić i djevojka uhićeni i sprovedeni u zatvor na 30 dana, dok je onaj koji je navodno prvi udario Denisa Tota, a u Skoplju su nam rekli da je premlaćivan bokserom, pa čak i daskama i palicama, još u bijegu. On se zove Angelo Gjorgievski i makedonski mediji pišu da se bavio dilanjem droge i to navodno one za silovanje.

Foto: Facebook



Makedonski 24info javlja da je Angelo Gjorgievski prvoosumnjičeni za premlaćivanje Tota, u Sloveniji bio osuđen za trgovinu drogom. Gjorgievski je 2016. u Mariboru 2016. automobilom udario u pet parkiranih vozila i pobjegao, no policija je uhvatila. Ispostavilo se da je Gjorgievski bio član skupine koja se bavila dilanjem droge.



Slovenska je policija u listopadu 2016. otkrila i laboratorij za proizvodnju sintetičkih droga među kojima i drogu za silovanje. Makedonska policija još uvijek traga za Gjorgievskim koji je po svemu sudeći prvi udario našeg rukometaša iako ovaj nije pružao nikakav otpor. Moguće je da je napadač napustio Sjevernu Makedoniju. Uhićeni su A.K (22) i K.L. (19) i njima je izrečena mjera pritvora.- navode makedonski mediji.

-Prvoosumnjičeni se još traži odnosno onaj koji i prvi započinje sa preuzimanjem protupravnih djela prema sada pokojnom rukometašu i zadaje mu dva udara po licu od kojih oštećeni gubi svijest i pada na zemlju gdje nepomično leži. Dok je ležao na zemlji još dvije osobe, od kojih je jedna ženska osoba, koja je i najagresivnija u tom trenutku, sa nogama ga udaraju u glavu.. zadobio je povrede glave i u suštini njihov zbir su počinili smrt, sada pokojnom rukometašu zbog oštećenja mozga i sljedećeg prestanka rada srca zbog toga.. Dvije osobe su u pritvoru, ili u istražnom zatvoru, a za jednom osobom se traga, odnosno traga se za prvoosumnjičenim..

Djelovanje svih počinioca se jasno vide na video materijala, pribavljenog sa kamere kluba, a ima i očevidaca koji ne sudjeluju u krivičnom djelu na nikakav način, odnosno jedino kad su vidjeli da oštećeni, sada pokojni rukometaš lezi nepomičan na zemlju, započeli su da mu daju pomoć u vidu masaže na srcu.. Ima naznaka da takvi pomoć su probali da mu daju i osumnjičeni, ali još to ne mogu potvrditi.. - istakao je za Večernji list Gavril Bubevski - osnovni javni tužilac u osnovnom tužilaštvu u Skopju. Neslužbeno smo pak doznali da he Denis Tot iako sportaš i jači od napadača nije fizički nasrnuo na napadače.

- Ja sam čuo da su napadači samo tražili povod za fajt jer da što god je bilo i sto god da su si dobacivali, možda i toj djevojci nitko nije zaslužio da ga se tako udara, a još i na zemlji kada je bio bez svijesti - rekao nam je jedan od mještana Skoplja kojeg smo susreli pored diskoteke koju nazivaju ljetnim klubom u park šumi gotovo u centru Skoplja. Od jednog drugog izvora smo pak doznali da bi napadači ili jedan od njih mogli biti osumnjičeni i za nepružanje pomoći.

- Prema informacijama koje imam hrvatski rukometaš je prišao djevojci koja je bila u taksiju i nešto joj je rekao. Tada je izudaran brutalno i ostavljen da leži nepomično. Sve se dogodilo oko tri ujutro i napadači su otišli prvo s taksijem, a potom se vratili mu pokušati pomoći. No Denis Tot je u bolnicu navodno stigao tek deset minuta nakon četiri sata. Dakle, vise od sat vremena je prošlo od kad je udario glavom do dolasku u bolnicu i to je možda bilo kobno za njega - rekao nam je naš izvor koji je komunicirao sa skopskom bolnicom iz koje demantiraju da su bilo kako povezani s napadačima i da su zbog toga navodno pokušali zataškati slučaj izjavom o smrti prouzročenoj srčanim zastojem. Hrvatska veleposlanica Nives Tiganj cijelo vrijeme je upoznata sa slučajem i očekuje brzu istragu i uhićenje počinitelja.

– Stupili smo u kontakt s članovima obitelji koji su došli u Skoplje i dali im ljudsku i profesionalnu podršku. Očekujemo da se prvoosumnjičeni što prije uhiti, očekujemo brze rezultate istrage i adekvatnu kaznu za ovo teško djelo – rekla je hrvatska veleposlanica u Sjevernoj Makedoniji Nives Tiganj.

>> Preminuo Denis Tot: