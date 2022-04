Histrioni poručuju: "Sve nam je to dal Ćirin bijeli šal!"

U Histrionskom domu u subotu se održala velika proslava četrdesete obljetnice Dinamova osvajanja nogometnog prvenstva Jugoslavije pod nazivom “Sve nam je to dal Ćirin bijeli šal”. Glavna zvijezda programa bio je, naravno, bivši Dinamov trener i legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, a program posvećen i svim igračima koji su te 1982. godine osvojili prvenstvo bivše države. Prvo mjesto izborili su baš na svom maksimirskom stadionu gdje su 2. svibnja pobijedili titogradsku Budućnost pred 50.000 oduševljenih gledatelja. Dinamo je taj naslov čekao pune dvadeset četiri godine, a osvajanje prvenstva je Ćiru, koji je bio ogrnut mitskim bijelim šalom, lansirao među najveće trenere u povijesti zagrebačkog, ali i hrvatskog nogometa. Prije nekoliko godina, Ćiro je svoj bijeli šal pohranio u takozvani vremenski trezor Zagrebačke banke na stogodišnje čuvanje. A nogometni klub Dinamo je nedavno u prodaju pustio i repliku Ćirina bijelog šala u sklopu obilježavanja godišnjice osvajanja jugoslavenskog prvenstva.

Uz omiljenog Ćiru, koji ovih dana ponovno ima problema sa zdravljem, u Histrionskom iličkom domu o velikom Dinamovu jubileju govorio je i legendarni Dinamov nogometaš Velimir Zajec koji je ovih dana dobio i zasluženu sportsku biografiju, a bio je jedan od nogometnih velikana itekako zaslužnih za Dinamov trijumf koji su navijači plavih jedva dočekali. Prema mišljenju mnogih, upravo je Zajec bio pravi igrački, nogometni lider koji je itekako zaslužan za uspješno Dinamovo proljeće 1982.

O Ćiri i njegovu šampionskom Dinamu govorili su i poznati sportski novinari i komentatori Miroslav Rede i Antun Samovojska. Domaćin svečanosti bio je nezaobilazni histrionski vođa Zlatko Vitez, zaljubljenik u nogomet, dugogodišnji strastveni navijač Dinama koji je to navijanje znao i dokazivati na kazališnoj pozornici. Jedno je vrijeme Zlatko Vitez bio i predsjednik Dinamove Skupštine (tada se taj najzagrebačkiji klub zvao NK Croatia). U glazbenom dijelu programa nastupili su glazbeni prvaci Gabi Novak, Drago Diklić, Ladarice te pijanisti Matija Dedić i Zvonko Presečki, a voditelji bili su dramski umjetnici Ana Marija Percaić i Zlatko Ožbolt.

Veza između Histriona i nogometa nije novijeg datuma. Klimaks je doživjela kada su 2015. Histrioni postavili komad Nine Škrabe “U Plavom podrumu”, kabaretsku predstavu posvećenu nogometu. Radnja je smještena u zagrebački bar “Plavi podrum” u osvit Drugog svjetskog rata, a bavi se zagrebačkim i hrvatskim nogometom koji mora preživjeti vrlo dramatične političke i povijesne trenutke sve tamo do kraja Drugog svjetskog rata. Okosnica joj je Ico Hitrec, karizmatični zagrebački nogometaš i humanist koji je živio samo trideset i pet godina, a kojeg mnogi i dalje doživljavaju kao najboljeg hrvatskog nogometaša prije Drugog svjetskog rata, pa ga nisu zaboravili ni do današnjih dana.

A što se tiče Ćirina bijelog šala i Dinamova trijumfa te Histriona, lucidni Veselko Tenžera, jedan od doista najvećih hrvatskih novinara i publicista, u travnju 1982. godine u Vjesniku je pisao o premijeri “Diogeneša” Tituša Brezovačkog u Hrvatskom narodnom kazalištu, kada je redatelj te predstave i glavni glumac Zlatko Vitez u jednoj sceni na glavu stavio kapu Dinamovih navijača, ponesen očito nevjerojatnom euforijom koju je Dinamov naslov izazvao u cijeloj Hrvatskoj, a i šire.

Golemim kazalištem su se, svjedoči Tenžera te davne 1982. godine, prosuli slapovi pljeska.

”Ekshibicionizam? Skandal? Blasfemija? Ništa od toga! To su romantični glumački skitnice, već godinama navikli da dnevna raspoloženja publike pretvaraju u energiju svoje histrionske igre... Bilo je neke posve nove simbolike u tom činu: jedva da su dva dana minula od onog silovitog stampeda dječaka sa sjeverne tribine maksimirskog stadiona, kad su modri plamenovi klupskih zastava lizali travanjskim sutonom, a već su doživljavali repliku u eltinoj kući nacionalne kulture, oduvijek sklone jedino klasicima. Je li to bilo simbolično rušenje barikada između sporta i kulture, pod snažnim pritiskom publike koju više ne zadovoljavaju izolirani segmeni stvarnosti igre”, pisao je u povišenom tonu veliki Tenžera.

A krajem ožujka u Histrionskom domu je u čast Dinamova jubileja dramski umjetnik Tarik Filipović izveo svoju uspješnu monodramu “Ćiro”, a na predstavu je došao i slavljenik Miroslav Ćiro Blažević, uz Dinamovo vodstvo. Ćiro je i tom prilikom istaknuo da je Dinamo njegov klub, te da mu je od svih sportskih uspjeha u dugoj karijeri, najdraži baš trijumf s Dinamom te 1982. godine.

Praizvedba monodrame Tarika Filipovića koju on supotpisuje s Antonijem Gabelićem održana je još u ožujku 2017. godine, ali se izvodi i danas, na oduševljenje publike.