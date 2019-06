Toni Filipi ostao bez finala

Hrvatski boksač Toni Filipi nije se uspio plasirati u finale Europskih igara u Minsku u kategoriji do 91 kilograma, njega je u polufinalu jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0 svladao Rus Muslim Gadžimohamedov.

Za 23-godišnjeg Filipija, člana zagrebačkog Boksačkog kluba "Gladijator" bronca s Europskih igara znači nastavak osvajanja medalja na velikim natjecanjima, nakon bronce sa svjetskog juniorskog prvenstva 2014. te srebara sa europskog juniorskog prvenstva, europskog prvenstva za boksače do 22 godine i Olimpijskih igara mladih.

Prije poraza od Gadžimohamedova Filipi je u Minsku pobjeđivao Bošnjaka Bošnjaka, Irca Brownea i Mađara Hamorija.

Ranije u petak Marko Milun je izgubio polufinalni dvoboj u kategoriji preko 91 kilograma, bolji od njega je u polufinalu bio Ukrajinac Viktor Vihrist koji ga je nokautirao u trećoj rundi. Milunu je tako na EI osvojio broncu, a prije poraza u polufinalu je pobjeđivao Talijana Russoa, Moldavca Zavatina i Gruzijca Bahtidzea.

Hrvatski sportaši su tako u Minsku do sada osvojili šest odličja, zlato Lucije Babić u sambu te bronce Barbare Matić u judu, Tomislava Pucara u stolnom tenisu, Marija Vavre u streličarstvu te Filipija i Miluna u boksu.

U petak su u Minsku nastupila i dvojica hrvatskih hrvača, Božo Starčević u kategoriji do 77 kilograma i Ivan Lizatović u kategoriji do 60 kilograma. Starčević je izgubio u svom prvom nastupu od Moldavca Igora Bešlage sa 3-4, dok je Lizatović u 1. kolu svladao Azera Sakita Gulijeva sa 4-0 da bi ga u četvrtfinalu zaustavio Gruzijac Dato Čhartišvili sa 8-1. Kako Bešlaga i Čhartišvili nisu stigli do finala, naši predstavnici nisu dobili priliku boriti se u repesažu za broncu.