Kuha se posao koji će zatresti regiju: Zvijezda stiže u Barcelonu? Cure detalji, poznata i cifra

Katalonski gigant ne miruje na tržištu, a čini se da je sportski direktor Deco pronašao glavnu metu za ljeto. Prema navodima koje je prva objavila španjolska Marca, Barcelona je već uspostavila prvi kontakt s okruženjem Dušana Vlahovića, napadača Juventusa i jedne od najvećih zvijezda u regiji. Klub želi iskoristiti specifičnu situaciju koja se otvorila. Naime, pregovori između Vlahovića i Juventusa o produljenju ugovora, koji istječe u lipnju 2026. godine, propali su još prošlog ljeta. Od tada se situacija nije promijenila, što Barceloni otvara vrata da dovede vrhunskog strijelca pod izuzetno povoljnim uvjetima. Vlahović je navodno otvoren za prelazak na Camp Nou i spreman je potražiti novi izazov daleko od Torina, gdje je proveo gotovo pet godina.

Barcelonina strategija je jasna i uvjetovana njihovom poznatom financijskom situacijom. Primarni je cilj dogovoriti se s igračem i njegovim predstavnicima o transferu bez odštete u ljeto 2026. godine, kada Vlahović postaje slobodan igrač. Ipak, postoji i alternativni plan. Barcelona bi mogla izvršiti pritisak na Juventus da ga proda već u nadolazećem prijelaznom roku za znatno manji iznos kako "Stara dama" ne bi ostala praznih ruku. Iako se ranije spominjala cijena od oko 65 milijuna eura, sada se špekulira o ponudi od svega 40 milijuna eura, što bi za igrača takvog kalibra bila prava prilika. Cijela operacija usmjerena je na pronalaženje dugoročnog nasljednika za legendarnog Roberta Lewandowskog.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Budućnost poljskog napadača na Camp Nouu vrlo je neizvjesna. Njegov ugovor, kao i Vlahovićev, istječe na kraju sezone 2025./26., a 37-godišnji Lewandowski i sam je nedavno izjavio kako još "nije siguran kojim će smjerom krenuti". Iako odluka navodno ovisi i o treneru Hansiju Flicku, Poljaka se sve češće povezuje s financijski izdašnim ponudama iz Saudijske Arabije i američkog MLS-a. Barcelona stoga želi na vrijeme osigurati zamjenu, a Vlahović se svojim profilom klasične "devetke", snažnog igrača u kaznenom prostoru s velikim međunarodnim iskustvom, nameće kao idealno rješenje koje bi popunilo prazninu nakon odlaska jedne od najvećih zvijezda kluba.

Ipak, put do realizacije ovog transfera prepun je prepreka. Najveći problem predstavljaju Vlahovićeva visoka primanja. U Juventusu navodno zarađuje oko 12 milijuna eura neto po sezoni, a prema nekim izvorima, odbio je ponudu za produljenje ugovora vrijednu osam milijuna eura, smatrajući da vrijedi više. Iako bi mu Barcelona, u slučaju dolaska bez odštete, mogla ponuditi izdašan ugovor, teško je vjerovati da bi Katalonci mogli parirati njegovim trenutnim primanjima. Osim Barcelone, za njegove usluge zainteresirani su i drugi velikani poput Atletico Madrida, PSG-a i AC Milana, no čini se da je upravo Vlahović skloniji odlasku u Španjolsku.

Cijelu situaciju dodatno komplicira i nedavna ozljeda aduktora koju je Vlahović zadobio krajem studenog 2025., a koja bi ga s terena mogla udaljiti na nekoliko mjeseci. Pojedini izvještaji sugerirali su da je Barcelona zbog toga ohladila interes i skinula ga s liste potencijalnih pojačanja. Međutim, najnovije informacije s kraja prosinca govore kako klub i dalje vodi "istraživačke razgovore", što znači da su spremni pričekati njegov potpuni oporavak. Uz to, iako je njegov ukupni učinak u Serie A impresivan, sa 111 golova u 161 nastupu, statistika iz tekuće sezone, osam golova i dvije asistencije u 20 utakmica, u Barceloni se navodno smatra "skromnom". Unatoč svim izazovima, čini se da je katalonski div odlučan u namjeri da iskoristi jedinstvenu priliku na tržištu.