Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
JAVIO SE SVJEDOK

Stravični detalji nesreće: Joshua je izvučen iz olupine, dvoje ljudi pored njega je umrlo na mjestu

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
29.12.2025.
u 16:59

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua sudjelovao je u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe. Očevidac je za lokalne medije opisao dramatične trenutke spašavanja i potvrdio da je boksač pretrpio lakše ozljede, no da je bio vidno potresen

Svijet boksa potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao britanski boksački velikan Anthony Joshua. Tragedija se dogodila u ponedjeljak, nešto poslije 11 sati ujutro po lokalnom vremenu, na zloglasno opasnoj autocesti Lagos-Ibadan u nigerijskoj saveznoj državi Ogun. Joshua je, prema prvim informacijama, zadobio lakše ozljede, no dvoje njegovih suputnika nažalost nije preživjelo. Boksač je odmah prevezen u bolnicu na promatranje, a snimke s mjesta događaja prikazuju ga u vidnom šoku dok sjedi u uništenom vozilu okružen krhotinama stakla.

Dramatične scene s mjesta nesreće za nigerijski portal Punch opisao je očevidac Adeniyi Orojo, koji se zatekao na mjestu događaja i sudjelovao u spašavanju. Prema njegovim riječima, Joshua je putovao u konvoju od dva vozila, a nesreću je doživio Lexusov terenac u kojem se nalazio. "Joshua je sjedio iza vozača, a pored njega je bila još jedna osoba. Na suvozačevom mjestu također je bio putnik, što znači da su u Lexusu koji se zabio u kamion bile ukupno četiri osobe. Njegovo osiguranje nalazilo se u drugom vozilu odmah iza njih", ispričao je Orojo.

Prema njegovom svjedočanstvu, on je s drugim prolaznicima odmah priskočio u pomoć. "Počeli smo spašavanje i zaustavljali smo druga vozila kako bi nam pomogla. Nekoliko minuta kasnije stigli su i službenici prometne policije. Nažalost, suvozač i osoba koja je sjedila pokraj Joshue na stražnjem sjedalu preminuli su na licu mjesta", potreseno je ispričao svjedok. Policija je kasnije potvrdila dva smrtna slučaja te da je istraga o uzrocima nesreće u tijeku. Iako službeni uzrok još nije potvrđen, lokalni mediji navode izjave policijskih dužnosnika koji kao mogući razlog navode puknuće gume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u parkirani kamion uz cestu.

Joshua se nalazio u Nigeriji, zemlji iz koje vuče korijene, na odmoru koji je uslijedio samo desetak dana nakon njegove velike pobjede nad influencerom Jakeom Paulom u Miamiju. Samo nekoliko sati prije nesreće, na svom je Instagram profilu objavio video u kojem opušteno igra stolni tenis s prijateljem. Oglasio se i njegov promotor Eddie Hearn, koji je za Daily Mail izjavio kako pokušava dobiti više informacija. "Srećom, prema slikama koje sam vidio, čini se da je dobro. Čekamo više detalja o tome što se točno dogodilo i obavijestit ćemo javnost čim nešto saznamo", poručio je Hearn.
Ključne riječi
nesreća tragedija Anthony Joshua

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!