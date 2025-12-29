Stravični detalji nesreće: Joshua je izvučen iz olupine, dvoje ljudi pored njega je umrlo na mjestu

Svijet boksa potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao britanski boksački velikan Anthony Joshua. Tragedija se dogodila u ponedjeljak, nešto poslije 11 sati ujutro po lokalnom vremenu, na zloglasno opasnoj autocesti Lagos-Ibadan u nigerijskoj saveznoj državi Ogun. Joshua je, prema prvim informacijama, zadobio lakše ozljede, no dvoje njegovih suputnika nažalost nije preživjelo. Boksač je odmah prevezen u bolnicu na promatranje, a snimke s mjesta događaja prikazuju ga u vidnom šoku dok sjedi u uništenom vozilu okružen krhotinama stakla.

Dramatične scene s mjesta nesreće za nigerijski portal Punch opisao je očevidac Adeniyi Orojo, koji se zatekao na mjestu događaja i sudjelovao u spašavanju. Prema njegovim riječima, Joshua je putovao u konvoju od dva vozila, a nesreću je doživio Lexusov terenac u kojem se nalazio. "Joshua je sjedio iza vozača, a pored njega je bila još jedna osoba. Na suvozačevom mjestu također je bio putnik, što znači da su u Lexusu koji se zabio u kamion bile ukupno četiri osobe. Njegovo osiguranje nalazilo se u drugom vozilu odmah iza njih", ispričao je Orojo.

Anthony Joshua has now been removed and on his way to the hospital. Video below. Still no sign of ambulance. The Nigerian Government doesn't value people's lives. How would there be no accident response unit in Lagos-Ibadan expressway? pic.twitter.com/oEj6HoRn5W — EngrMideh4Truth (@wandypee) December 29, 2025

Prema njegovom svjedočanstvu, on je s drugim prolaznicima odmah priskočio u pomoć. "Počeli smo spašavanje i zaustavljali smo druga vozila kako bi nam pomogla. Nekoliko minuta kasnije stigli su i službenici prometne policije. Nažalost, suvozač i osoba koja je sjedila pokraj Joshue na stražnjem sjedalu preminuli su na licu mjesta", potreseno je ispričao svjedok. Policija je kasnije potvrdila dva smrtna slučaja te da je istraga o uzrocima nesreće u tijeku. Iako službeni uzrok još nije potvrđen, lokalni mediji navode izjave policijskih dužnosnika koji kao mogući razlog navode puknuće gume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u parkirani kamion uz cestu.

Joshua se nalazio u Nigeriji, zemlji iz koje vuče korijene, na odmoru koji je uslijedio samo desetak dana nakon njegove velike pobjede nad influencerom Jakeom Paulom u Miamiju. Samo nekoliko sati prije nesreće, na svom je Instagram profilu objavio video u kojem opušteno igra stolni tenis s prijateljem. Oglasio se i njegov promotor Eddie Hearn, koji je za Daily Mail izjavio kako pokušava dobiti više informacija. "Srećom, prema slikama koje sam vidio, čini se da je dobro. Čekamo više detalja o tome što se točno dogodilo i obavijestit ćemo javnost čim nešto saznamo", poručio je Hearn.