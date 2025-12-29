VIDEO Skandal u Rijeci! Netko je pljunuo igrača Dinama, reakcija kluba sve je iznenadila

Velika pobjeda HMNK Rijeke u devetom kolu Hrvatske malonogometne lige protiv Futsal Dinama rezultatom 6:3, kojom su Riječani preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, trebala je biti glavna priča večeri. Dvorana je bila ispunjena glasnom, ali uglavnom korektnom podrškom, no jedan sramotan čin pojedinca bacio je mrlju na inače fantastičnu sportsku predstavu. U trenutku dok se Dinamov igrač Mateo Mužar pripremao izvesti aut i prilazio publici kako bi uzeo loptu, jedan od domaćih navijača ga je pljunuo. Potez koji ne pripada sportskim borilištima nakratko je prekinuo igru i ostavio gorak okus, pretvarajući sportski spektakl u priču o primitivizmu.

Međutim, ono što je uslijedilo nakon utakmice pokazalo je da klub ne namjerava tolerirati takvo ponašanje. Umjesto standardnog i suhoparnog priopćenja, HMNK Rijeka odlučila se na neuobičajen, ali iznimno efektan potez. Na svojim službenim kanalima objavili su videozapis incidenta, no lice neodgovornog navijača prekrili su klaunskom maskom, a sve su popratili cirkuskom glazbom. Poruka je bila jasna i nedvosmislena – takvo ponašanje nije navijačko, već klaunovsko, te mu nema mjesta na tribinama. Klub je ovim potezom javno ponizio izgrednika, pretvorivši njegov sramotni čin u predmet ismijavanja i poslavši snažnu poruku svima koji bi ubuduće pomislili na sličan ispad.

Ubrzo je stiglo i službeno priopćenje u kojem je klub detaljnije pojasnio svoj stav. Istaknuli su kako su te večeri imali dvije maskote, jednu zabavnu, njihovog Sharkyja, i drugu koja je svojim potezom pokušala upropastiti večer, ali u tome nije uspjela. “Takvo ponašanje nije frajerski potez, upravo suprotno. Ovim putem još jednom upozoravamo da ovakvim postupcima ne pomažete našem klubu. Naprotiv, zbog takvih ispada klub plaća kazne i gubi ugled”, poručili su iz Rijeke. Naglasili su kako svi koji kupe ulaznicu imaju pravo na podršku svom klubu, ali ne i na vrijeđanje, ponižavanje ili bilo kakav oblik nasilja.

Iz kluba su također upozorili na širi kontekst ovakvih incidenata. Podsjetili su da su u dvorani bila prisutna djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom, čija sigurnost može biti ugrožena zbog kaosa koji pojedinci mogu izazvati. Njihova je želja, kako kažu, da se svaki gledatelj, bez obzira za koga navija, osjeća sigurno i da kući ode ispunjen pozitivnom energijom. Klub je izrazio uvjerenje da će im u naporima da iskorijene ovakve pojave pomoći i njihovi najvjerniji navijači, uključujući Armadu. Iako je sport ovoga puta pao u drugi plan, reakcija HMNK Rijeke pokazala je odlučnost u borbi protiv primitivizma na tribinama.