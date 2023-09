Tomašević o Dinamovoj skupštini: 'Bit ću zadovoljan kad dođe do izmjene statuta'

Na Dinamovoj skupštini uspješno je skupljen kvorum, a to je značilo izbor novog Nadzornog i Izvršnog odbora. Takav razvoj događaja ide na ruku Mirku Baršiću, no mogao bi značiti kraj za one okupljene oko Zdravka Mamića. Skupštinu je na press konferencijski komentirao gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

"Bit ću zadovoljan kad dođe do sljedećeg koraka, a to je izmjena statuta. Više sam puta govorio, i prije i poslije izbora, kako je promjena statuta nužna za kvalitetnu suradnju Dinama i Grada Zagreba. To se nije dogodilo na ovoj, ali postoje očekivanja da će se dogoditi na sljedećoj sjednici skupštine Dinama", rekao je Tomašević.

Novi Statut je preduvjet za demokratizaciju kluba . Prijedlog je već napisan i spreman za izglasavanje, no treba vidjeti hoće li predsjednik Barišić željeti u njemu nešto mijenjati. Prema prijedlogu Skupština bi imala 60 zastupnika od čega bi 28 birali članovi kluba, što predstavlja bitan zaokret od dosadašnje politike.

