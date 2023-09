Jakirović: 'Očekujemo povratak Petkovića. Poljud nas sigurno neće impresionirati'

Sutra će se u šesnaestini finala Hrvatskog kupa susresti Dinamo i Ponikve. Odaziv navijača je vrlo dobar. U jednome danu prodano je više od 1700 ulaznica. Dinamovi Sergej Jakirović, Petar Sučić i Luka Vrbančić otišli su na ŠRC Ponikve , najavili utakmicu i usput dijelili autograme i slikali se s navijačima.

"Već sam pričao sa svojim igračima da u ovu utakmicu moramo ući ozbiljno i koncentrirano. Priliku će opet dobiti neki drugi igrači, što zbog ozljeda, ali i moje odluke da vidim na djelu neke druge pojedince. Želimo pokazati ozbiljnost, prezentirati se u najboljem svjetlu i jasno proći dalje", rekao je trener Dinama, Sergej Jakirović pa se koncentrirao na veću utakmicu... Prestojeći derbi na Poljudu.

GALERIJA Dinamo pobijedio Rudeš i osvojio nova tri boda uoči derbija na Poljudu

"Znamo da će biti dobra atmosfera, ali to nas sigurno neće impresionirati. Bit će tu puno naših navijača, moramo ih razveseliti novom pobjedom. Sada smo u dobrom stanju, atmosfera je odlična, te pobjede nam 'bildaju' samopouzdanje. Poslije svake utakmice imamo nekoliko rovitih igrača, to je očekivano. Imamo još tri dana do Poljuda, vjerujem da će nam svi tamo biti na dispoziciji."

"Sutra želimo novom pobjedom dodatno podići samopouzdanje, a veliki smo optimisti i prije Poljuda. Vjerujem da ćemo se i u Splitu prezentirati u dobrom svjetlu, da ćemo ispoštovati sve što se dogovorimo i napraviti dobar rezultat. To je tek 10. kolo, ništa se neće riješiti derbijem u Splitu, puno je utakmica do kraja sezone, ali nam je s psihološke strane važno dobro odigrati derbi."

VEZANI ČLANCI:

"Ako ćemo prije derbija na raspolaganju imati sve snage, bit ću na slatkim brigama, vidjet ćemo tamo u petak. To je san svakog trenera, imati što više kvalitetnih opcija. Petković je dobro, očekujemo da će igrati u nedjelju, za Ristovskog ćemo još vidjeti na treningu, probat će trenirati, a ako mu nešto smeta, nećemo s njim riskirati", kazao je trener pa se prisjetio svojih igračkih dana kada je branio penale Ponikvama.

"Baš smo se sada kolega Pipinić i ja podsjetili na te dane, bilo je to zanimljivo. Tad sam dobio okladu s trenerom Draženom Biškupom, ne znam imamo li mi sada nekog igrača tko može braniti, ali za nas ne bi bilo dobro da dođe sutra do jedanaesteraca", kazao je Jakirović koji već dugi niz godina poznaje trenera i predsjednika Ponikva, Hrvoja Pipinića.

VEZANI ČLANCI:

Naposljetku se dotaknuo i mladog Gabriela Vidovića koji je u svojim prvim utakmicama u plavome dresu dobrim igrama zadivio navijače. "Mislim da je to taj njegov mentalitet, kad ste godinama igrač Bayerna, oni vas cijelo vrijeme pripremaju za najviše razine. Nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je dokaz da je naša ekipa normalna, svlačionica jako dobra. Ti dečki su svakog novog igrača jako dobro prihvatili, Gabrielu to na terenu puno znači. A još je u prvom nastupu protiv Slaven Belupa zabio gol. Samo neka raste, on je 2003. godište, pred njim je velika budućnost. Daj mu Bože zdravlja, nebo mu je granica", zaključio je Jakirović.

VIDEO Veselje za najmlađe: Igrači Dinama razveselili djecu na igralištu Ponikvi