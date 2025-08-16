To smo čekali: Zajedno su harali i osvajali sve što se moglo, a sad će opet igrati za Hrvatsku!

Ivan Dodig, novi izbornik hrvatske teniske reprezentacije prijavio je sastav za idući susret protiv Francuske u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa u Osijeku. Popis predvodi Marin Čilić, 62. tenisač svijeta na aktualnoj pojedinačnoj ATP listi, a slijede Borna Ćorić (90.) i Dino Prižmić (129.). U postavi su i Mate Pavić, svjetski "broj 1" među igračima parova, i Nikola Mektić (15.). Igrat će se 12. i 13. rujna na zemljanoj podlozi u dvorani Gradski vrt, na istome mjestu na kojem je početkom godine u prvom kolu ovog natjecanja Hrvatska pobijedila Slovačku 3:1.

– Hrvatska će reprezentacija u nadolazećem susretu igrati protiv našega velikog rivala, Francuske, s kojim smo uvijek imali teške i zanimljive mečeve. U ovom susretu igrat ćemo u najboljemu mogućem sastavu. Očekujemo uzbudljiv nastup pred domaćom publikom u Osijeku. Nadamo se golemoj podršci, veselimo se susretu i nadamo se pobjedi i prolazu – rekao je Dodig.

Ovo će biti prvi okršaj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu od finala 2018. u Lilleu kada je naš sastav slavio rezultatom 3:1 i tako drugi put osvojio naslov u ovom natjecanju. U Osijeku će, bilo u igračkoj bilo u izborničkoj ulozi, biti čak četvorica članova reprezentacije iz Lillea – Čilić, Ćorić, Pavić i Dodig. Hrvatska i Francuska do sada su se u Davis Cupu sastale tri puta, a nakon uspjeha Francuza 2004. u Metzu (4:1) slijedile su dvije pobjede hrvatskih tenisača: u Zadru 2016. (3:2) i Lilleu dvije godine potom (3:1). Francuski Davis Cup izbornik Paul-Henri Mathieu nominirao je Uga Humberta (ATP – 25.), Benjamina Bonzija (63.), Arthura Rinderknecha (70.) i Pierre-Huguesa Herberta (134.) za kvalifikacijski susret s Hrvatskom. Među prijavljenima nema najbolje rangiranoga francuskog tenisača Arthura Filsa (ATP – 20.), ali to ne znači da se neće pojaviti u Osijeku jer pravila Međunarodne teniske federacije (ITF) dopuštaju tri promjene u odnosu na današnju nominaciju sve do jedan sat prije početka ždrijeba, koji će biti održan dan prije početka dvoboja. Ulaznice za susret u Osijeku bit će u prodaji od danas u sustavu Entrio, a stajat će 15 eura za petak ili subotu te 20 eura za oba dana.