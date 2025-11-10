Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BIO JE JASAN

Predsjednik Ferrarija lupio šakom o stol: 'Manje pričajte!'

FILE PHOTO: The VivaTech conference dedicated to innovation and startups in Paris
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
10.11.2025.
u 18:37

Predsjednik Ferrarija John Elkann poručio je vozačima talijanske momčadi Lewisu Hamiltonu i Charlesu Leclercu da manje pričaju i više se koncentriraju na vožnju nakon užasnog Ferrarijevog vikenda u Brazilu

Hamilton i Leclerc naime, nisu uspjeli završiti nedjeljnu utrku u Brazilu nakon čega je Ferrari pao na četvrto mjesto u poretku konstruktora, premda se početkom godine nadao borbi za naslov. Sedmostruki svjetski prvak Hamilton, koji je došao iz Mercedesa u siječnju, rekao je nakon nedjeljne utrke u Interlagosu da je i njegov san o vožnji za Ferrari postao svojevrsna noćna mora. Britanac ove sezone još nije stajao na postolju u 21 utrci, iako je u ožujku pobijedio u sprintu u Kini.

Govoreći na sjednici Talijanskog olimpijskog odbora uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu-Cortini sljedeće godine, predsjednik je poručio svojim vozačima da "manje pričaju, a više se koncentriraju na vožnju". "Ako pogledamo sezonu u F1, možemo reći da imamo mehaničare i inženjere koji dobro obavljaju svoj posao i koji su poboljšali automobil, ali "ako pogledamo ostalo, nije na razini," kazao je Elkann. "I definitivno imamo vozače koji se moraju usredotočiti na vožnju i manje pričati, jer još uvijek imamo važne utrke pred sobom," dodao je.

Ferrari, koji je prošle sezone bio drugoplasirani iza McLarena, pao je na četvrto mjesto u poretku konstruktora - iza prvaka McLarena, Mercedesa i Red Bulla. Leclerc se trenutačno nalazi na petom mjestu poretka vozača sa 214 bodova, dok je Hamilton na šestoj poziciji sa 148 bodova. Vodi McLarenov dvojac Lando Norris sa 390 i Oscar Piastri sa 366 bodova.
Ključne riječi
Formula 1 Ferrari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja