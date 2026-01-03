Naši Portali
SVAKA ČAST

Tko je Hrvat koji će ispisati povijest? Sa 6 mjeseci pobjegao iz BiH, odgojila ga majka poslije tragične pogibije oca

03.01.2026.
u 11:47

"Ante je radoholičar. Prvi dolazi u centar za treniranje, a zadnji izlazi iz njega. On je primjer drugima. Ima 34 godine, ali je biološki puno mlađi", izjavio je Lisci.

Osasunin trener Alessio Lisci rekao je u petak talijanskim novinama Corriere della Sera da hrvatski nogometaš Ante Budimir prvi dolazi na trening, a zadnji odlazi s njega.

Hrvatski reprezentativni napadač, koji je nastupao i za talijanske klubove Crotone i Sampdoriju, najbolji je strijelac španjolskog prvoligaša Osasune s 8 golova u 18 ovosezonskih utakmica. U subotu bi u susretu s Athletic Bilbaom trebao nastupiti 198. put čime će postati stranac s najviše nastupa u povijesti kluba iz Pamplone.

No, jedna je stvar u cijeloj priči sigurna – taj čovjek sve je golove, rekorde i ulaske u povijest zaslužio. Njegova priča jedna je od onih koje slamaju srca, ali podižu moral i snagu.

Naime, Ante je rođen 1991. godine u malom mjestu Ozirica blizu Zenice, u Bosni i Hercegovini. Ratna zbivanja u tadašnje vrijeme promijenila su njegov život. Kada je imao samo šest mjeseci, njegova je obitelj pobjegla u Hrvatsku, u kojoj je Ante i odrastao.

Budimiri su došli u Turopolje, u Veliku Goricu, koja im je postala novi dom. Da stvari budu još teže, Antin otac tragično je stradao u prometnoj nesreći pa je majka Janja morala odgajati vatrenog i dvije sestre blizanke Irenu i Renatu sama. Sestre su godinu dana starije od njega i uvelike su utjecale na njegov život.

Naime, Ante nije tipični nogometaš, on je osim lopte odabrao i knjigu. Kako su sestre završile Ekonomski fakultet, priznao je da su i njega "natjerale" na to. Tako je i on u Zagrebu upisao ekonomiju, u kojoj se dobro snašao. Dok je igrao, između putovanja i utakmica učio je i polagao ispite.

CA
Cartesius
12:32 03.01.2026.

Halo žuta štampo mjesto se zove Ozimica a ne Ozirica a blizu je i pripada općini Žepče a do Zenice ima 40 km. prodajete poluinformacije sa neki žuti portala.

Avatar Navijač
Navijač
12:24 03.01.2026.

On kao i svi ostali koji su pobjegli ili stradali nisu otišlizbog "ratnih zbivanja" nego zbog agresije republike srbije.

