Glavna zvijezda CFL priredbe je nokauter koji obožava slagati Lego kocke i gledati crtiće

U nadolazeću subotu (18. travnja), u Sportskoj dvorani Zabok, održat će se borilačka priredba koja bi to sportsko zdanje mogla ispuniti do krova. Barem ako je suditi po lanjskoj priredbi iste organizacije (Championship Fighting League) koja sada pokreće i sustav natjecanja pa će svaka sljedeća njihova priredba imati svoj redni broj.

Tako će se ova zvati CFL 1 a glavna zvijezda večeri, borac koji značajno diže rejting priredbe, bit će Marko Martinjak, svjetski prvak u boksu bez rukavica. No, on se neće boriti po "bare knuckle" stilu, jer mu to njegova organizacija (BKB) niti ne dozvoljava, ali se smije boriti po pravilima ekstremnog boksa, onoga s malim rukavicama.

A on je s čelnicima ove nove organizacije (Petar i Iva Conar, Fran Mišetić) sudjelovao na najavnoj presici održanoj u zagrebačkom restoranu Botanist, egzotičnoj lokaciji kakva i priliči "egzotičnom" borcu kakav je Martinjak.

A osim izrazito otvorene i iskrene osobnosti ("što na umu to na drumu"), ovog borca egzotičnim čini i njegova strast prema slaganju Lego kockica.

- Nedavno sam kupio "Pokemone" od sedam tisuća komada što sam složio za 20 sati u tri dana. Trenutačno slažem "Batmobile" iz filma "Batman Forever" s Valom Kilmerom. A slagat ću još neke filmski poznate automobile kao i jednu scenu s Gandalfom iz filmskog serijala "Gospodar prstenova". Slaganje Lego kockica me smiruje baš kao i igranje play-stationa ali i gledanje crtanih filmova kao što je japanski "Anime".

Eto taj i takav, samo naizgled pitomi, hrvatski borac za svog sljedećeg protivnika Srbina Mihaila Đokića, s kojim je dogovorena borba u kategoriji do 101 kilograma.

- Po kilaži i visini smo slični. Prije borbe stavit ću mu ruku na rame, izmjeriti distancu, i nastojati da to bude još jedna "kratka noć u uredu". Ljudi me pitaju zašto ne produžim svoje mečeve a nitko ne zna kakva se muka odvija u mom pripremnom kampu. Od svih boraca u Hrvatskoj uoči svakog sljedećeg meča ja imam najveći pritisak jer moram opravdati svoj status.

U sunaslovnoj borbi večeri vidjet ćemo još jedan hrvatskog-srpski okršaj a to će biti meč između Vite Eleza i Miloša Janjanina (72,5 kg).

- Započeo je tjedan borbe, meni najdraži tjedan. Prošli put sam s Milošem boksao na bodove i on je jedini koji je sa mnom došao do toga no nadam se da ću ga ovaj put nokautirati.

Jedna od zanimljivosti svakako će biti i ta što ćemo na ovoj priredbi imati priliku vidjeti 39-godišnjeg debitanta Mendozina Orlića. Zanimalo nas je svakako što čovjeka u tim godinama tjera da se okuša u ringu na pragu četrdesete? I što mu na to kažu njegovi kod kuće?

- Oni mi kažu da nisam normalan. No, s obzirom na to da duži niz godina treniram htio bih i okusiti borbu, oko toga osjećam neko uzbuđenje.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dobit ćeš šljagu u svlačionici da se smiriš - uz smijeh je dodao Martinjak koji se nasmijao i kada je njegov povremeni sparing-partner odgovorio na pitanje što zna o svom protivniku.

- Znam mu ime i prezime, i da se hoće potući, i to mi je za prvi put dovoljno.

Bit će to jedna od dvije borbe u klasičnom profesionalnom boksu. Unutar 12 borbi vidje ćemo i njih šest u ekstremnom boksu, dvije u klasičnom i jednu u ekstremnom K-1 te jednu žensku borbu.

- Ideja je da naša organizacije bude platforma za ambiciozne, one koji žele izaći na veću scenu. Mi ćemo se baviti isključivo sa ekstremnim boksom i ekstremnim K-1, nećemo raditi boksačke borbe golim šakama. Mi želimo biti i mjesto susreta onih koji žele skinuti klasične boksačke rukavice i onih koji se bave boksom bez rukavica - objasnio je Petar Colnar, boksački menadžer s dugogodišnjim iskustvom.

A borac s dugogodišnjim iskustvom priželjkuje ovo:

- S obzirom na to da ja neću još dugo biti aktivan priželjkujem da u međuvremenu stvorimo mojeg nasljednika, konkurentnog borca u svijetu boksa bez rukavica. Isto tako priželjkujem da jednu svoje borbu za pojas, recimo jednu obranu, održim na stadionu u Kranjčevićevoj kada on bude gotov. Bio sam u subotu navečer u Londonu na meču Fury - Mahmudov ne toliko zbog te borbe koliko zbog te stadionske atmosfere što mi se strašno svidjelo - ističe Martinjak.

Program borbi u Zaboku za koju priredbi ulaznice možete kupiti na Entrio.hr ili pak na blagajni dvorane: K-1 ŽENE, 65 kg: Helena Stepan - Sara Šimag, K-1 MUŠKI: 80 kg: Mateo Knezović - Mateo Medvedec, 70 kg: Luka Lešković - Martin Teubel; EKSTREMNI K-1: 60 kg: Marko Bulek - Azamat Kadžakajev; PROFESIONALNI BOKS: 100 kg: Djelon Januzaj - Reinaldo Gonzalez, 72,5 kg: Vito Elez - Miloš Janjanin; EKSTREMNI BOKS: 85 kg: Mendozino Orlić - Antonio Štefanec, 66 kg: Ivan Prskalo - Srđan Vasiljković, 85 kg: Stipe Verović - Germit Ibraimi, preko 100 kg: Toše Cvetkov - Amir Suljović, 70 kg: Ales Drvenšek - Kristijan Šiljković, 101 kg: Marko Martinjak - Mihailo Đokić.