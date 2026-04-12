Povijesni trenutak u Bundesligi: Žena je prvi put postala trenerica jednog kluba

Njemačka trenerica Marie-Louise Eta (34) postati će prva žena u povijesti koja će voditi jednu momčad Bundeslige, preuzimajući dužnost šefice stručnog stožera Union Berlina do kraja sezone nakon otkaza Steffana Baumgarta, objavio je berlinski klub.

Kasno u subotu navečer, Union Berlin objavio je odlazak Steffana Baumgarta nakon poraza od 3-1 u gostima protiv posljednjeplasiranog Heidenheima.

Eta je već bila zadužena za žensku momčad Union Berlina do 19 godina, a klub je tjedan dana ranije objavio da će ona preuzeti vodstvo ženske momčadi Uniona, koja je osigurala svoje mjesto u najvišoj ligi, počevši od ovog ljeta.

Od kraja studenog 2023. do ljeta 2024. već je bila jedna od pomoćnica Marca Grotea i Nenada Bjelice, postavši prva žena u Bundesligi na toj poziciji.

U posljednjih pet utakmica sezone, misija Marie-Louise Ete bit će održati Union Berlin u Bundesligi. S 32 boda, jedini klub iz njemačke prijestolnice u najvišoj ligi ima sedam bodova prednosti ispred St. Paulija (25), 16. momčadi koja vodi u doigravanje za opstanak, te 11 bodova prednosti ispred Wolfsburga (21), prve momčadi u zoni ispadanja na 17. mjestu.

"Ostanak u Bundesligi još nije zajamčen ako pogledate bodovnu razliku s donjom polovicom tablice. Oduševljena sam što mi je klub povjerio ovaj težak zadatak“, rekla je Eta, "Jedna od Unionovih snaga oduvijek je bila i ostala sposobnost ujedinjenja u ovakvim situacijama. I, naravno, uvjerena sam da ćemo kao momčad osvojiti odlučujuće bodove“.

U svojoj prvoj utakmici u novoj ulozi, Marie-Louise Eta će se u subotu suočiti s Wolfsburgom na Alte Försterei, stadionu Uniona na istoku njemačke prijestolnice, ključnoj utakmici u borbi za opstanak.