Barcelona pobijedila u gradskom derbiju, ima devet bodova više od Reala

Nogometaši Barcelone pobijedili su večeras kod kuće u gradskom derbiju Espanyol 4-1 u utakmici 31. kola španjolske Primere i povećali svoje vodstvo.

Ferran Torres zabio je dva puta za Barcelonu, u devetoj i 25. minuti, dok su ostale golove postigli Lamine Jamal u 87. i Marcus Rashford u 89. minuti. Jedini gol za Espanyol postigao je Paul Lozano u 56. minuti.

Barcelona je upisala 26. pobjedu u domaćem prvenstvu i prva je na tablici sa 79 bodova, devet bodova više od Real Madrida. Espanyol je, s druge strane, deseti s 38 bodova na svom kontu.