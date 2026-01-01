Ante Budimir pomaže mladima: 'On želi sudjelovati, a dječaci su oduševljeni'

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir srušio je nekoliko rekorda u Osasuni, a taj španjolski prvoligaš zahvalan mu je što dolazi raditi s mladima. Klub iz grada Pamplone je prije četiri godine uveo u svoju nogometnu školu treninge na kojima prisustvuju igrači iz prve momčadi.

"Ovaj način treniranja čini nas velikima," kaže za Hinu direktor Osasunine akademije Francisco Punal Martinez.

Bivši veznjak Punal, sa 420 nastupa rekorder kluba po broju odigranih utakmica, svakodnevno pratiti treninge i razvoj igrača u dobi od 9 do 22 godine. I sam je počeo igrati nogomet ondje pa je zaključio kako bi mladićima koji sanjaju o ulasku u prvu momčad bilo dobro priključiti one koji ondje već jesu.

Razgovarao je o toj ideji i s drugim klubovima gdje su mu dužnosnici rekli da je to "teško izvesti".

"Prvotimci su uglavnom udaljeni od podmlatka, a kod nas je upravo suprotno", napominje 50-godišnji "Patxi".

Primjer je Budimir. Zvali su ga na treninge podmlatka tri ili četiri puta tijekom sezone, ali 34-godišnji golgeter je taj koji pita kada da dođe.

"Ne moramo mi njega tražiti da dođe jer on je taj koji želi sudjelovati. Dječaci i mladići su oduševljeni", objašnjava Punal.

Njihovo ushićenje ne iznenađuje s obzirom da je igrač s brojem 17 najveća zvijezda Osasune.

Sa zabijenih 17 golova u kalendarskoj 2025. godini našao se među deset najboljih strijelaca liga petice. Nogometaš je s najviše zabijenih golova za Osasunu u prvoj ligi, a u subotu će u utakmici s Athletic Bilbaom postati stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti kluba.

Utorkom, u slobodno vrijeme, Budimir i njegov suigrač iz napada Ruben Garcia dolaze u kamp za treniranje Tajonar.

Igrači iz podmlatka tada su u učionici. Ondje im trener objašnjava što će vježbati. Kako bi im bilo potpuno jasno pušta im video isječke iz utakmica prve momčadi Osasune, a ponekad i drugih vrhunskih klubova, gdje se točno vide akcije. Izlaze zatim na travnjak pa te poteze vježbaju s Budimirom.

"Budi promatra akcije, sudjeluje u njima i govori im što i kada napraviti", kaže Punal.

Hrvatski osvajač brončane medalje sa zadnjeg Svjetskog prvenstva ih podučava kretanju u napadu, 'fintama' i udarcima.

"Uči ih kako interpretirati trenutke", napominje direktor škole.

Kada primjerice igrač koji ubacuje loptu podigne glavu, prije nego uputi udarac, Budimir govori mladim napadačima da naprave varku, lažni potez tijelom kojim će zavarati protivnika. A kada zatim igrač spusti glavu, da ubaci loptu, napadač mora napraviti pravi potez kako bi se našao na mjestu gdje će primiti loptu i pucati na gol.

"Budi inzistira na pravovremenom ulasku u prostor. Ti trenuci su ključni kako bi se došlo u priliku za postizanje gola", objašnjava Punal.

Budimir, koji je igrao i u Hrvatskoj, Italiji i Njemačkoj, smatra da je Osasuna dobro osmislila tu vrstu treninga jer nekad prisustvo može značiti više od savjeta. To potvrđuje i Puñal.

"Kada im njihovi treneri nešto kažu oni ispravljaju greške. Kada im ja to kažem razumiju još više. Ali kada im to kažu Budi ili Ruben to doživljavaju još snažnije", objašnjava.

Puñal ističe da je "savjet koji izađe iz Budijevih usta izuzetno važan". "Mladi upijaju njegovo iskustvo", naglašava.

U klubu smatraju da je centarfor i dobar primjer mladima kada je riječ o ponašanju na terenu i izvan njega. Budimir ih također potiče da budu ambiciozni i teže igranju u prvoj ligi.

Budimir im, kaže Punal, govori: 'Morate ući u prvu momčad. A kada uđete u nju, morate se suočiti sa mnom jer ja vam neću prepustiti mjesto u momčadi. To je moje mjesto u napadu i neću ga se odreći. Morate stoga biti motivirani da ga dobrom igrom zauzmete".