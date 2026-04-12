VIDEO Ante Budimir je opet zabio, pogledajte njegov 16. gol u La Ligi

Osasun i Betis sastali su se u 31. kolu Primere, a hrvatski napšdač Ante Budimir zabio je izjednačujući gol u 39. minuti utakmice.

Betis je poveo u 7. minuti preko Abdea Ezzalzoulija na asistenciju Hectora Bellerina. Budimir je s 11 metara mirno izjednačio nakon što je lopta završila u jednoj strani gola, a vratar se bacio na drugi.

Osasuna 1-1 Betis. — April 12, 2026

Budimiru je ovo već 16. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone, a ispred njega su samo Kylian Mbappe (23) i Vedat Muriqi (19).