Premier liga

Liverpool prekinuo niz poraza

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Liverpool v Galatasaray
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 22:33

Momčadi Arnea Slotha vodstvo je donio 17-godišnji Rio Ngumoha u 36. minuti, što je nadarenom napadaču prvi pogodak na Anfieldu u Premier ligi, a drugi ukupno.

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od tri poraza u svim natjecanjima pobijedivši na svom Anfiledu londonski Fulham s 2-0 u utakmici 32. kola engleske Premijer lige.

Momčadi Arnea Slotha vodstvo je donio 17-godišnji Rio Ngumoha u 36. minuti, što je nadarenom napadaču prvi pogodak na Anfieldu u Premier ligi, a drugi ukupno.

Četiri minute poslije Mohamed Salah je postavio konačnih 2-0.

Liverpool se s 52 boda učvrstio na petom mjestu, privremeno povećavši prednost pred šestoplasiranim Chelseajem na četiri boda. Fulham je s 44 boda ostao na 11. poziciji.

Arsenal je na čelu sa 70 bodova, ali je domaćim porazom od Bournemoutha otvorio priliku Manchester Cityju da se ponovno uključi u borbu za naslov. "Građani" zaostaju devet bodova za "Topnicima", ali imaju dvije utakmice manje. Ispred Liverpoola su još Manchester United s 55 bodova i Aston Villa s 54, ali oba kluba još moraju odigrati utakmice 32. kola.  
