Bayern oborio rekord svih vremena Bundeslige, nitko nije zabio više golova

Bayern München oborio je rekord svih vremena Bundeslige po broju postignutih golova u jednoj sezoni, pobijedivši u gostima St Pauli s 5-0. Bayern je s pet golova u St Pauliju došao do brojke od 105 postignutih golova čime je nadmašio prethodni rekord, koji je također je pripadao bavarskom velikanu, iz sezone 1971.-72., koja je završila sa 101 golom, od kojih je 40 postigao napadač Gerd Müller.

Golove su za Bayern zabili Jamal Musiala (9), Leon Goretzka (53), Michael Olise (54), Nicholas Jackson (66) i Rafa Guerreiro (89), a rekord će sigurno biti i poboljšan jer je pet kola dokraja.

Bayern je jedini njemački klub koji je dosegao brojku od 100 golova u jednoj sezoni. Uz sezone 2015./26. i 1971./72., sezona 2019./20. pod Hansijem Flickom također je završila sa 100 golova, dijelom zahvaljujući 36 golova Roberta Lewandowskog. Ove sezone, osim Harryja Kanea, Luis Diaz (15) i Michael Olise (12) prešli su granicu od 10 golova, dok Serge Gnabry ne zaostaje puno (8).

U pet najboljih europskih liga rekordi su postavljeni u sezonama s najmanje 38 utakmica, u usporedbi s 34 za Bundesligu.

Tako je Real Madrid u sezoni 2011./12. postigao 121 gol, a u Italiji je AC Milan u sezoni 1949./50. postigao 118 golova, isto kao i RC Paris u Francuskoj tijekom sezone 1959./60. U Engleskoj je Manchester City završio sezonu 2017./18. sa 106 golova, ali rekord datira iz sezone 1930./31. za Aston Villu, sa 128 golova u 42 utakmice.

Vodeći sastav Bundeslige, koje se pripremaju za gostovanje kod Real Madrida sljedeći tjedan u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka nakon pobjede od 2-1 u Španjolskoj sredinom tjedna, bore se za tri naslova, nakon što su stigli i do polufinala Njemačkog kupa.