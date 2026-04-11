Brightonu pobjeda kod Burnleyja, remi Brentforda i Evertona

Nogometaši Evertona u subotu su dvaput su stizali prednost Brentforda na gostovanju u Londonu, a bod su osvojili golom za 2-2 u prvoj minuti dodatka, dok je Burnley napravio još jedan korak prema Championshipu domaćim porazom 0-2 od Brightona.

Dvostruki strijelac za Brighton bio je Nizozemac Mats Wieffer (43, 89), kojem su to prva dva pogotka u ovoj sezoni. Brighton je s 46 bodova došao na deveto mjesto i ušao u utrku za plasman jedno od europskih natjecanja.

Bod više ima Brentford i Everton, a dva boda više Chelsea, koji je na šestoj poziciji s utakmicom manje.