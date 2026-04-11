Talijanski mediji žestoko udarili po Milanu nakon debakla, evo što pišu o Luki Modriću

Udinese je uvjerljivo svladao Milan 3:0 u 32. kolu Serie A, nanijevši Rossonerima treći poraz u posljednje četiri utakmice. Luka Modrić odigrao je 72 minute, no ni njegov nastup nije pomogao Milanu da izbjegne težak kiks. Strijelci za goste bili su Bartesaghi (27., autogol), Jurgen Ekkelenkamp (37.) i Arthur Atta (71.).

Talijanski mediji nakon utakmice pišu o ozbiljnoj krizi Milana i sve težoj situaciji u borbi za vrh ljestvice. Corriere dello Sport navodi da je riječ o "teškom udarcu" za Milan te ističe kako momčad sada mora gledati i iza sebe, jer konkurenti prijete. Udinese opisuju kao "konkretan i nemilosrdan", dok Rossonerima zamjeraju sporost i nedostatak ideje.

Gazzetta dello Sport piše da je "Liga prvaka postala iluzija", uz ocjenu da je borba za naslov već ranije izgubljena. Naglašavaju da je Milan u ozbiljnom padu forme te da mu sada prijeti i gubitak mjesta u top 4.

Sky Italia piše da je Milan "kolabirao", a navijači su momčad ispratili zvižducima. Ističu kako je Udinese kažnjavao svaku pogrešku i iz kontri dolazio do golova, dok je Milan ostao bez pravog odgovora.

Football Italia navodi da je Milan "ponižen" na domaćem terenu te da eksperiment s formacijom 4-3-3 nije dao rezultat. Dodaju kako je momčad već izgubila korak u borbi za naslov, a sada je upitna i pozicija u Ligi prvaka.

Tuttosport govori o "kolapsu Milana" i ističe taktičke probleme momčadi Massimiliana Allegrija, dok Massimiliano Allegri ponovno dolazi pod povećalo zbog neuspjeha u organizaciji igre.

Luka Modrić se u većini izvještaja spominje kao jedan od rijetkih igrača Milana koji je pokušavao unijeti stabilnost u igru. Talijanski mediji navode da je imao nekoliko pokušaja udarca iz daljine te sudjelovao u rijetkim opasnijim akcijama, ali bez konkretnog učinka. Na SofaScoreu je dobio ocjenu sedam što sugerira da je odradio solidan posao.

Publika je na kraju izviždala igrače Milana, a trener Massimiliano Allegri je rekao:

"To je tako. Dobro je kada pobjeđuješ, ali nije kada ti to ne uspije. Večeras su zvižduci bili zasluženi iako je momčad dala sve od sebe."

Milan je praktički ostao bez prilike da osvoji naslov.

"Moramo brzo reagirati. Ovaj poraz nas treba natjerati da shvatimo da je naše mjesto u Ligi prvaka ugroženo", rekao je Allegri.