Tko je 19-godišnji Leon o kojem danas priča cijela Hrvatska? Dobili smo novu zvijezdu

Hrvatski nogometni savez osigurao je veliko pojačanje za budućnost. Daroviti napadač austrijskog Sturma iz Graza, 19-godišnji Leon Grgić, odlučio je nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Grgić, rođen 2006. godine, slovi za jednog od najvećih talenata austrijskog nogometa i prošao je sve mlađe uzrasne kategorije njihove reprezentacije. Njegova odluka značajan je uspjeh za HNS i istovremeno osjetan udarac za Austrijance, koji su u njega polagali velike nade i vidjeli ga kao budućnost svoje seniorske momčadi.

Koliko je Grgićeva odluka odjeknula u Austriji najbolje svjedoči opširno i emotivno priopćenje tamošnjeg nogometnog saveza (ÖFB). U njemu su priznali poraz, ne skrivajući razočaranje što nisu uspjeli zadržati igrača u kojeg su godinama ulagali, uključujući i kroz prestižni program za razvoj talenata "Projekt12". ‘‘U protekle dvije godine bili smo u bliskoj razmjeni s Grgićem i njegovom obitelji. Igraču su prikazane jasne perspektive i konkretni razvojni koraci u nacionalnoj momčadi. Međutim, nismo uspjeli dugoročno inspirirati igrača za crveno-bijelo-crveni put‘‘, stoji u službenoj objavi ÖFB-a.

Poruka Daliću osvanula u Zagrebu. Na zidu stoji sedam riječi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sportski direktor ÖFB-a Peter Schöttel najavio je promjenu strategije kako bi se izbjegli slični scenariji. Naglasio je kako se osobna odluka svakog igrača mora poštovati, ali i da će se ubuduće ulaganja usmjeravati prema talentima koji se "emocionalno i s punim uvjerenjem odlučuju za austrijski put". U tom smjeru ide i postavljanje bivšeg reprezentativca Sebastiana Prödla na poziciju voditelja mladih reprezentacija, sa zadatkom da se od igrača s dvojnim državljanstvom traži ranije i jasnije izjašnjavanje o reprezentativnoj budućnosti.

Leon Grgić rođen je u Austriji, a nogometni put započeo je u Kapfenbergeru prije prelaska u akademiju Sturma 2015. godine. Njegova povezanost s Hrvatskom dolazi preko oca, rodom iz Kotor Varoša, istog mjesta odakle porijeklo vuku i roditelji Matea Kovačića. Ta veza dala mu je mogućnost nastupa za tri reprezentacije: Austriju, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se dokazao kao produktivan strijelac u mlađim kategorijama, za seniorsku ekipu Sturma dosad je upisao 28 nastupa, postigavši šest golova uz dvije asistencije.

Grgić je svoju odluku potvrdio i konkretnim potezima, odbivši u lipnju poziv u A reprezentaciju Austrije, a potom i za U-21 vrstu. Time je poslao jasnu poruku o svojim namjerama. Očekuje se da će se već u listopadu staviti na raspolaganje izborniku hrvatske U-21 reprezentacije Ivici Oliću. Njegov dolazak bit će veliko pojačanje za napad, a vrijednost mu se prema portalu Transfermarkt procjenjuje na 2,5 milijuna eura. Dolaskom Grgića, Olić je u kratkom roku dobio treće značajno pojačanje iz dijaspore, nakon vratara Anthonyja Pavlešića iz Australije i braniča Tea Barišića iz Francuske, što potvrđuje uspješan i proaktivan rad HNS-a na okupljanju talenata diljem svijeta.