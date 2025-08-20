Poruka Daliću osvanula u Zagrebu. Na zidu stoji sedam riječi

Odluka izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića da ne pozove Luku Sučića na rujanske kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine je tijekom posljednjih dana postala jedna od glavnih tema rasprave. Vatreni se trebaju suočiti s Farskim Otocima i Crnom Gorom.

Premda još nema definitivnog odgovora zašto igrač Real Sociedada, donedavno mladi adut nacionalne momčadi, nije došao na popis, glavna teorija jest da je problem u njegovim postupcima tijekom prošlog okupljanja. Naime, tada je napustio kamp kako bi otišao na sestrino vjenčanje.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih

Nije tajna da je prije te odluke razgovarao s izbornikom i suigračima te da mu nitko nije zabranio odlazak. Međutim, isto tako je poznato da su ga savjetovali da to ne čini. Odlučio je prisustvovati vjenčanju, sada nije pozvan među vatrene. Koliko će trajati njegov egzodus nije poznato.

Izbornikov postupak je izazvao reakcije obožavatelja vatrenih, a mnogi se nisu slagali s izloženom logikom. U anketi Večernjeg lista čak je 3921 osoba glasala kako bi na Sučićevom mjestu izabrala otići na sestrino vjenčanje. Spram toga, tek su 1032 osobe glasale kako bi ostale u kampu.

U srijedu je neobičan grafit uočen na zidu jednog zagrebačkog pothodnika. "Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više", napisala je nepoznata osoba. Fotografiju grafita možete pogledati OVDJE.

Je li riječ o opasci izborniku zbog sporne odluke ili je ideja bila kakva druga, nije moguće nedvojbeno utvrditi, no sigurno je da Sučić neće nastupiti 5. i 8. rujna. Nakon toga slijede utakmice protiv Češke (9. listopada) i Gibraltara (12. listopada), a tada će biti jasnije hoće li mladi veznjak ponovo pronaći put do reprezentativne zelene grane.