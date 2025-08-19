Dalićeva premisa se zna: Nitko i ništa nije važnije od reprezentacije!

Nekoliko je zanimljivih pojava oko popisa Zlatka Dalića za kvalifikacijske utakmice s Farskim Otocima u Torshavnu (5. rujna) i Crnom Gorom u Zagrebu (8. rujna). Na primjer, znalo se da će biti izostavljen Luka Sučić zbog odlaska na sestrinu svadbu uoči utakmice s Češkom u Osijeku, što je izbornikova odgojna mjera. I bit će na snazi samo privremeno, dok nedvojbeno izvrsni reprezentativac ne procesuira najvažniju stavku kućnog Dalićevog reda: nitko i ništa nije važnije od reprezentacije. Druga zanimljivost poziv je Martinu Erliću, igraču danskog Midtjyllanda, koji ove godine nije bio na popisu, a posljednji nastup ostvario je 15. listopada 2024. protiv Poljske u Varšavi. Tako u reprezentaciji prvi put imamo dvojicu igrača iz danske lige, uz Erlića tu je i vratar Dominik Kotarski iz Kopenhagena. I još nešto za zabilježiti: Dinamo nakon dugo, dugo vremena u A reprezentaciji nema niti jednog igrača. Hajduk i Rijeka po jednoga; Ivušića i Fruka. Također, ni na ovom popisu nema Nikole Vlašića iz Torina, koji je posljednji put participirao u ožujku protiv Francuske u Splitu.

- Logično je da smo na ovom popisu ostali vjerni igračima koji su izvrsno odradili cijeli lipanjski ciklus, kako pristupom kroz cijele pripreme tako i igrom protiv Gibraltara i posebno Češke. Žao nam je što Mateo Kovačić zbog oporavka od operacije i dalje ne može biti s nama, ali najvažnije je da se potpuno zdrav vrati na teren. U dogovoru s igračem i izbornikom U-21 reprezentacije, Ivicom Olićem, Luka Vušković ovaj će ciklus odraditi s mladom reprezentacijom gdje je stožerni igrač te će imati značajnu minutažu što mu je sada najvažnije – izjavio je izbornik Zlatko Dalić za službenu stranicu HNS-a, te dodao:

- Ne smijemo se opustiti samo zato što smo dobro startali jer znamo da jedan slab dan može ugroziti naše ambicije; stoga očekujem jednako visoku razinu motivacije i odlučnosti na ovom okupljanju. Naravno da prihvaćamo ulogu favorita protiv Farskih Otoka i Crne Gore, ali naša je obveza u obje utakmice ući s maksimalnim fokusom kako bi naša kvaliteta došla do izražaja. Raduje me što je nekolicina igrača napravila klupski iskorak ovoga ljeta jer u snažnijem okruženju i jačim ligama mogu dodatno napredovati. Isto priželjkujem i onima koji još traže novo rješenje do kraja prijelaznog roka. Pratimo širok krug kandidata i na svakome je da u narednom razdoblju kroz klupske nastupe pokuša izboriti status reprezentativca, a naravno da je taj motiv posebno izražen u godini kada je Svjetsko prvenstvo. Nakon srebra u Rusiji i bronce u Kataru, svi dobro znamo kakav je privilegij predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu i siguran sam da je to svim najboljim hrvatskim nogometašima najveći cilj ove sezone.

Dalić objavio popis vatrenih: Nema Kovačića, Sučića ni Petkovića, otpao i Vušković...

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske Otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim Otocima, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Inače, hrvatska A reprezentacija nikada do sada nije igrala protiv Farskih Otoka, 141. selekcije Fifinog poretka (Hrvatska 10., Crna Gora 77., nap.a.). Farski Otoci ili Ovčji Otoci – budući na njima ima više ovaca nego ljudi (nešto manje od 55 tisuća po popisu iz 2024. godine) - skupina su od 18 otoka u sjevernom Atlantiku na pola puta između Norveške i Islanda. Autonomna su pokrajina i pripadaju Danskoj. Prosječna temperatura zraka ljeti na Farskim Otocima iznosi samo 12 stupnjeva Celzija, dok je zima blaga, s prosjekom od 3 stupnja Celzija. Otoci su poznati po snažnim vjetrovima i čak 280 kišnih dana godišnje. Uglavnom, bit će to izazovna utakmica za duge rukave. A za navijače – jesenski outfit, u kojemu je vunena kapa neizostavna.

Dalićev popis:

Vratari: Dominik Livaković (Fenerbahče), Ivica Ivušić (Hajduk), Dominik Kotarski (Kopenhagen);

Obrambeni: Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Juranović (Union Berlin), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midjtylland);

Vezni: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Lovro Majer (Wolfsburg), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka);

Napadači: Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando), Franjo Ivanović (Benfica).

Pretpozivi: Bruno Petković (Kocaelispor), Mislav Oršić (Pafos), Borna Sosa (Crystal Palace), Karlo Letica (Lausanne).